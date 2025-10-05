Рус
Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

Анна Підгорна
5 жовтня 2025, 17:36оновлено 5 жовтня, 18:52
Dorofeeva вийшла на зв'язок, щоб розповісти про свій стан.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва розповіла, як перенесла ракетну атаку на Львів / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

  • Надя Дорофєєва та її команда пережили атаку на Львів 5 жовтня
  • Зірка показала, як вони ховалися у сховищі

Уранці п'ятого жовтня Україна опинилася під комбінованою атакою країни-окупанта. Запоріжжя та Львів постраждали найбільше.

Під час обстрілу у Львові опинилася українська співачка Надя Дорофєєва. У своєму Telegram-каналі вона повідомила, що разом із командою прокинулася від звуків ракет, що пролітали.

За годину артистка заспокоїла фанатів, і показала фото, на якому вона та її колеги перебувають у сховищі. І хоч Дорофєєва перебувала в безпеці, на її обличчі чітко відбився страх. "Боже, скільки ракет. Це просто жесть. Сидимо з командою", - написала Додо.

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ
Надя Дорофєєва розповіла, як перенесла ракетну атаку на Львів / t.me/thisisdorofeeva
Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ
Надя Дорофєєва розповіла, як перенесла ракетну атаку на Львів / t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва у Львові

Попри важкий ранок, який Dorofeeva зустріла під звуки ворожих ракет, артистка все ж зуміла зібратися з силами і провела концерт у Львові в ТЦ Форум. Виступ зірки мав благодійну складову - Наді та її команді за підтримки глядачів вдалося зібрати значну суму на потреби ЗСУ.

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ
Надя Дорофєєва у Львові / Главред
Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ
Надя Дорофєєва у Львові / Главред
Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ
Надя Дорофєєва у Львові / Главред

Повне відео на каналі STARS UA.

Про персону: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

