Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

Dorofeeva вийшла на зв'язок, щоб розповісти про свій стан.

https://glavred.net/starnews/nadya-dorofeeva-okazalas-vo-lvove-vo-vremya-ataki-rf-10704056.html Посилання скопійоване

Надя Дорофєєва розповіла, як перенесла ракетну атаку на Львів / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Стисло:

Надя Дорофєєва та її команда пережили атаку на Львів 5 жовтня

Зірка показала, як вони ховалися у сховищі

Уранці п'ятого жовтня Україна опинилася під комбінованою атакою країни-окупанта. Запоріжжя та Львів постраждали найбільше.

Під час обстрілу у Львові опинилася українська співачка Надя Дорофєєва. У своєму Telegram-каналі вона повідомила, що разом із командою прокинулася від звуків ракет, що пролітали.

відео дня

За годину артистка заспокоїла фанатів, і показала фото, на якому вона та її колеги перебувають у сховищі. І хоч Дорофєєва перебувала в безпеці, на її обличчі чітко відбився страх. "Боже, скільки ракет. Це просто жесть. Сидимо з командою", - написала Додо.

Надя Дорофєєва розповіла, як перенесла ракетну атаку на Львів / t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва розповіла, як перенесла ракетну атаку на Львів / t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва у Львові

Попри важкий ранок, який Dorofeeva зустріла під звуки ворожих ракет, артистка все ж зуміла зібратися з силами і провела концерт у Львові в ТЦ Форум. Виступ зірки мав благодійну складову - Наді та її команді за підтримки глядачів вдалося зібрати значну суму на потреби ЗСУ.

Надя Дорофєєва у Львові / Главред

Надя Дорофєєва у Львові / Главред

Надя Дорофєєва у Львові / Главред

Повне відео на каналі STARS UA

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відома українська ведуча Інна Шевченко вперше стала матір'ю в 47 років. Вона розкрила стать новонародженого, і поділилася першим фото з малюком.

Також ексдружина Дмитра Комарова, модель і ведуча Олександра Кучеренко, зробила романтичний натяк із міста кохання. У Парижі вона поєднує роботу і відпочинок.

Читайте також:

Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред