"Це здається божевіллям": Редкліфф зізнався, що думає про серіал за Гаррі Поттером

Деніел Редкліфф новини - актор висловився про серіал за Гаррі Поттером / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У липні 2025 року історія Гаррі Поттера отримала новий початок - HBO показали нових акторів кіновсесвіту і підтвердили тим самим, що серіал за мотивами книг Джоан Роулінг буде. Зараз, поки тривають зйомки, Деніел Редкліфф, який грав Гаррі з 2001 по 2011 рік, поділився думками про майбутній серіал.

У розмові з People він зазначив, що разом зі своїми партнерами по зйомках, Рупертом Грінтом і Еммою Вотсон, мають змішані почуття. З одного боку, вони раді, що Гаррі Поттер повертається на екрани. З іншого - їм дивно бачити нові обличчя на тому шляху, який вони самі вже пройшли. З третього - робота юних акторів змусила 36-річного Деніела подивитися на цю історію в перспективі.

"(Ми розмірковуємо) наскільки це нереально - дивитися, як люди відправляються в цю подорож, через стільки років. Я думаю, що в цьому випадку ми всі розуміємо, що відчувають інші, тому що ми теж це пережили. Ви просто дивитеся на фотографії цих дітей і хочете їх обійняти. Я думаю, що це імпульс, який відчуваємо всі ми. Коли тобі 11 років і ти щось робиш, ти думаєш: "Звичайно, я достатньо дорослий, щоб це робити — я старший, ніж будь-коли". Але тепер, коли я зустрічаю 11-річних дітей, я думаю: "Вау, це здається божевіллям". Це дозволяє подивитися на речі з іншої точки зору", — каже Редкліфф.

Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін і Алістер Стаут — актори, які зіграють головних героїв у новому серіалі за Гаррі Поттером / фото: instagram.com/hbomax

