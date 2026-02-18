Рус
"Це здається божевіллям": Редкліфф зізнався, що думає про серіал за Гаррі Поттером

Анна Підгорна
18 лютого 2026, 01:30
Деніел Редкліфф розповів, якими очима він і колеги дивляться на своїх наступників.
Деніел Редкліфф
Деніел Редкліфф новини - актор висловився про серіал за Гаррі Поттером / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Зараз тривають зйомки серіалу за мотивами Гаррі Поттера
  • Деніел Редкліфф висловив свою думку з цього приводу

У липні 2025 року історія Гаррі Поттера отримала новий початок - HBO показали нових акторів кіновсесвіту і підтвердили тим самим, що серіал за мотивами книг Джоан Роулінг буде. Зараз, поки тривають зйомки, Деніел Редкліфф, який грав Гаррі з 2001 по 2011 рік, поділився думками про майбутній серіал.

У розмові з People він зазначив, що разом зі своїми партнерами по зйомках, Рупертом Грінтом і Еммою Вотсон, мають змішані почуття. З одного боку, вони раді, що Гаррі Поттер повертається на екрани. З іншого - їм дивно бачити нові обличчя на тому шляху, який вони самі вже пройшли. З третього - робота юних акторів змусила 36-річного Деніела подивитися на цю історію в перспективі.

"(Ми розмірковуємо) наскільки це нереально - дивитися, як люди відправляються в цю подорож, через стільки років. Я думаю, що в цьому випадку ми всі розуміємо, що відчувають інші, тому що ми теж це пережили. Ви просто дивитеся на фотографії цих дітей і хочете їх обійняти. Я думаю, що це імпульс, який відчуваємо всі ми. Коли тобі 11 років і ти щось робиш, ти думаєш: "Звичайно, я достатньо дорослий, щоб це робити — я старший, ніж будь-коли". Але тепер, коли я зустрічаю 11-річних дітей, я думаю: "Вау, це здається божевіллям". Це дозволяє подивитися на речі з іншої точки зору", — каже Редкліфф.

Актори, які зіграють головних героїв у новому серіалі за Гаррі Поттером
Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін і Алістер Стаут — актори, які зіграють головних героїв у новому серіалі за Гаррі Поттером / фото: instagram.com/hbomax

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Гаррі Поттер і поттеріана

Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії. Частина 2" (2011), - а також спін-офф "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) і його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" - документальний фільм, присвячений 20-річчю поттеріани.

15:57

"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

15:38

Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

15:35

В НАБУ назвали побутовою кримінальну справу проти директора Бюро Кривоноса і відмовилися розкривати подробиці, – ЗМІ

