Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут: журналіст розкрив подробиці

Руслан Іваненко
18 лютого 2026, 02:03
Зустріч у Женеві показала складність переговорного процесу між Києвом, Вашингтоном та Москвою.
Переговоры, Женева
Джерела повідомляють про глухий кут у Женеві / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Коротко:

  • Переговори України, США та Росії відбулися 17 лютого у Женеві
  • Зустріч політичної групи не принесла прогресу
  • Причиною називають позицію нового російського головного переговірника

У вівторок, 17 лютого у Женеві відбулися чергові переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією. Зустріч політичної групи, яка мала обговорити ключові питання безпеки та дипломатії, не принесла очікуваного прогресу.

Про це з посиланням на два обізнаних джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х.

За його даними, причиною застою стала позиція нового головного переговірника Росії Володимира Мединського. Джерела зазначають, що саме його висловлені пропозиції та підходи не дозволили сторонам досягти згоди.

Фото: скріншот x.com/BarakRavid

Деталі подальших переговорів наразі не повідомляються. Представники України та США поки не коментують ситуацію.

Аналітики відзначають, що глухий кут у Женеві може відобразити загальну складність дипломатичного процесу та напруженість у відносинах між Москвою та Києвом.

Чи можливе завершення війни РФ проти України у 2026 році — експерт оцінив перспективи

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що завершення війни Росії проти України у 2026 році виглядає малоймовірним. На його переконання, Кремль не демонструє зацікавленості у реальному мирному врегулюванні.

Експерт наголошує, що без потужного зовнішнього тиску російська сторона не піде ні на припинення вогню, ні на компромісні домовленості. За його словами, відсутність серйозних важелів впливу дозволяє Москві й надалі продовжувати нинішню політику.

Мирний план США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Окремо Годжес висловив сумнів у достатності дій нинішньої адміністрації президента США Дональд Трамп, яка, на його думку, не чинить необхідного тиску на Кремль. Водночас позицію європейських країн російське керівництво, як зазначає експерт, не сприймає як таку, що здатна вплинути на його рішення.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять", — підсумував він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше розпочати переговори з Росією. Таку позицію він озвучив напередодні тристоронньої зустрічі в Женеві.

Крім того, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що найскладнішим питанням у переговорах між Україною та Росією залишається тема територій, адже саме щодо них сторонам поки не вдається досягти згоди. Про це він повідомив в ефірі Fox News.

Тим часом війна Росії проти України перейшла у фазу стратегічної витривалості. Йдеться вже не про швидкі контрнаступальні операції, а про здатність держави зберігати стійкість довше, ніж агресор може витримувати наслідки власної політики. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Читайте також:

Про персону: Бен Годжес

Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

15:57

"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

15:38

Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

15:35

В НАБУ назвали побутовою кримінальну справу проти директора Бюро Кривоноса і відмовилися розкривати подробиці, – ЗМІ

