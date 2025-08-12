Рус
"Естафету передано": зірка "Гаррі Поттера" відмовився зніматися в ремейку

Віталій Кірсанов
12 серпня 2025, 00:14
Британський актор Деніел Редкліфф став всесвітньо відомим завдяки ролі в серії фільмів про Гаррі Поттера.
Деніел Редкліфф відмовився зніматися в римейку Гаррі Поттера
Деніел Редкліфф відмовився зніматися в ремейку Гаррі Поттера

Коротко:

  • Редкліфф вважає, що його допомога у створенні ремейка не знадобиться
  • Новий серіал складається із семи сезонів - за кількістю книг

Актор Деніел Редкліфф, відомий за роллю Гаррі Поттера в оригінальній екранізації, заявив, що не планує брати участь у зйомках нового серіалу, заснованого на книгах Джоан Роулінг. Слова актора наводить сервіс IMDb.

На його думку, творці проєкту вирішили почати історію з чистого аркуша і створити щось оригінальне, тож його допомога їм не знадобиться.

"Я безумовно не шукаю цього. Але бажаю їм удачі. Радий, що ця естафета передана, але не думаю, що повинен особисто передавати її", - заявив Редкліфф.

Британський актор Деніел Редкліфф став всесвітньо відомим завдяки ролі в серії фільмів про Гаррі Поттера. За десять років зйомок у франшизі актор заробив близько 109 мільйонів доларів. Однак після завершення роботи над останнім фільмом у Редкліффа розвинулася алкогольна залежність і депресія.

Про плани перезапустити всесвіт Гаррі Поттера стало відомо навесні 2023 року. Серіал складається із семи сезонів - за кількістю книг. HBO вже опублікували перші кадри зі знімального майданчика і фото Домініка Маклафліна в ролі головного героя. Також представили офіційний знімок Ніка Фроста, який втілить на екрані Рубеуса Хагріда.

Гаррі Поттер і поттеріана

Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включно з основною серією - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2" (2011), - а також спін-офф "Фантастичні тварини і де вони мешкають" (2016) і його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" - документальний фільм, присвячений 20-річчю поттеріани.

