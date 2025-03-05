Балерун-зрадник Полунін збирається отримати новий паспорт і набив тату на лобі

Полунін вже вдарив Путіна по голові, тепер настав час удару в лоб.

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Скандальний Полунін знайшов нову батьківщину / Колаж Главред, фото Instagram/poluninink

Коротко:

Навіщо Полунін набив на лобі зірку Давида

Тепер у Полуніна нові плани

Колишній уродженець України, артист, балерун, зрадник України і путінський посіпака Сергій Полунін, який нещодавно повідомив, що залишає терористичну Росію, знайшов собі нову батьківщину.

Тепер поруч із татуюванням терориста Путіна, Полунін набив собі зірку Давида, яка символізує єврейство. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Свою особливу любов до єврейської нації, ридаючий і жалюгідний балерун пояснив тим, що таким чином він захищає "росіян, Путіна і євреїв".

Полунін вирішив зайнятися створенням нової системи балету і постановкою льодових шоу.

"Люблю свою дружину, люблю своїх дітей, люблю вас усіх", - зізнався іменитий артист балету

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що танцюрист Сергій Полунін записав відео, в якому розридався через те, що його "родина" (Росія - авт.) вставила йому "ніж у спину" і скасувала його виступ на святі-вакханалії, присвяченому незаконній анексії Херсонської та Запорізької областей України.

Раніше також стало відомо про те, що любитель Путіна збирається покинути терористичну Росію і шукає нову батьківщину.

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