Український балерун-зрадник, який ридає за Путіним, тікає з Росії

Танцюрист-зрадник пафосно повідомив, що "його місія" в терористичній державі закінчена.

Сергій Полунін попрощався з Росією / УНІАН та Instagram

Колишній уродженець України, артист, балерун, зрадник України і путінський посіпака Сергій Полунін повідомив, що залишає терористичну Росію.

Про це уродженець Херсона написав на своїй сторінці в Instagram. Скандальний танцівник заявив, що за відчуттями перебуває не там, де має бути, маючи на увазі країну на болотах.

Тепер Полунін вирішив покинути РФ, мовляв, країна-агресорка дала йому все, що могла, і свою місію він виконав. Наостанок, "носій" татуювання з портретом диктатора вирішив оспівати терористичну націю.

"Душа не на місці. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час і душа відчуває себе не там, де має бути. Давно мій час у Росії закінчився, ніби зараз я свою місію тут виконав", - заявив танцівник.

"У Росії дуже добрий дуже людський народ. Куди поїдемо поки що неясно і сподіваюся тільки на те, щоб душа була спокійна і на своєму місці", - характеризує росіян Полунін, які радіють ударам по Україні і закликають владу вдарити по мирних жителях ядерною зброєю.

Куди тепер подасться Полунін - поки невідомо. Навряд чи його приймуть у Європі з розпростертими обіймами, адже раніше вже керівництво міланського театру "Арчімбольді" вирішило скасувати виступ Сергія Полуніна. Тоді керівництво театру назвало рішення "соціальною відповідальністю" і підтримкою війни.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що танцюрист Сергій Полунін записав відео, в якому розридався через те, що його "родина" (Росія - авт.) вставила йому "ніж у спину" та скасувала його виступ на святі-вакханалії, присвяченому незаконній анексії Херсонської та Запорізької областей України.

Тремтячим голосом танцюрист також згадав інцидент в Узбекистані, з якого все нібито почалося. "Я станцював соло про російських солдатів, про загиблих російських солдатів. Пісня добра, про те, як ми вдячні їм і обов'язково зустрінемося знову", - розповів культурний терорист. Однак у Ташкенті не зрозуміли любові танцюриста до окупантів. Організатори шоу в Ташкенті зробили йому догану в грубій формі і відмовилися платити добові його команді. До речі, спочатку Полунін мав виступити під композицію Take Me To Church ірландського музиканта Hozier.

