Куди поділася модель Алла Костромічова: що про неї відомо

Кілька років тому в Україні виходило шоу про моделей - "Топ-модель по-українськи", раніше відома як "Супермодель по-українськи". Це українське реаліті-шоу, формат якого взято з іспанського реаліті-шоу Supermodelo.

Незмінною ведучою кількох сезонів стала популярна в Україні та у світі модель Алла Костромічова. Саме вона очолювала журі конкурсу і безпосередньо вела програму. Тим часом, після того, як було відзнято останній епізод, модель перестала з'являтися на великих екранах і не дає інтерв'ю ЗМІ.

Главред вирішив розібратися, куди робити модель і чим зараз живе.

Куди поділася Алла Костромічова

Алла Костромічова вже багато років живе за кордоном, а в Україну приїжджала лише для зйомок. Деякий час Костромічова жила в Нью-Йорку, а 2020 року разом із чоловіком-італійцем Джейсоном Капоне та їхнім сином Сальваторе перебралися в Пуерто-Ріко. Там модель народила доньку Аврору.

Коли Росія напала на Україну, на початку повномасштабного російського вторгнення Алла Костромічова займалася волонтерством, щоб допомогти тим, хто постраждав від війни в Україні.

"Разом з організацією Fundacja Beneficjum ми успішно передали 14 тонн продуктів, медикаментів і предметів першої необхідності жителям Харкова, Києва, Миколаєва та інших міст", - розповідала модель у березні 2022 року.

Зараз Алла Костромічова займається набором моделей для свого модельного агентства. Вона заснувала його 2013 року, а 2018-го - створила Models Camp.

За деякими даними модель проживає постійно в Нью-Йорку, проте в її профілі "проскакують" геолокації з Європи.

"Дорогі мої, я з 2009 року жила в Нью-Йорку, і приїжджала до Києва лише на зйомки проєктів. У 2020 році під час ковіду ми переїхали з чоловіком до Пуерто-Ріко, де народилася Аврора (молодша дочка моделі народилася в червні 2023 року - прим. редактора). Я все ще годую її грудьми. Я дуже сумую, але об'єктивно наразі це неможливо", - зізналася тоді Алла Костромічова.

