Сильвестр Сталлоне налякав шанувальників публічною появою

Коротко:
- Як зараз виглядає Сильвестр Сталлоне
- Чому він у такому стані
Популярний голлівудський актор та зірка бойовиків Сильвестр Сталлоне виглядав дещо невпевнено, спираючись на тростину під час церемонії нагородження медаллю Центру Кеннеді.
Як повідомляє Radar Online, 79-річний культовий актор зізнається, що самостійні трюки завдали серйозної шкоди його здоров'ю.
Раніше Дональд Трамп вшановував Сталлоне на щорічній церемонії вручення нагород у Центрі Кеннеді разом з іншими лауреатами премії: групою KISS, Глорією Гейнор, Майклом Кроуфордом і Джорджем Стрейтом.
Проходячи червоною доріжкою, зірка "Рембо" не приховував свою позолочену тростину, позуючи з нею на очах у всіх.
Дорогою він зізнався одній людині, що переніс вісім операцій на спині, і скоро йому знадобиться ще одна. Зірка відступила на крок і, знизавши плечима, сказала: "Все це складається".
Актор Сильвестр 'Слай' Сталлоне @TheSlyStallone пояснює, чому ходить із тростиною на #KennyCenterHonorspic.twitter.com/atbMwtuo7l- Nicholas A Ballasy (@NicholasBallasy) 8 грудня 2025 року
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що українська фітнес-тренерка і колишня дівчина українського бізнесмена турецького походження Мурата Налчаджиоглу - Людмила Оверковська - похвалилася шикарним подарунком.
Раніше також блогерка Катерина Остапчук поділилася секретами своєї краси і розповіла, як справляється з наслідками тривоги вранці.
Вас також може зацікавити:
- "Не відпустить ніколи": колишня дівчина Налчаджиоглу зробила нову заяву
- Не про чесність: Марина Боржемська розповіла про матір Узєлкова
- "Я так кричала": вдова Клименка розповіла про смерть чоловіка і довела всіх до сліз
Про персону: Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За свою акторську кар'єру знявся більш ніж у 50 фільмах, зокрема в серіях фільмів "Роккі" (1976-2018), "Рембо" (1982-2019), "Нестримні" (2010-2023) і "План втечі" (2013-2019). До перших трьох він також доклав руку як сценарист, режисер і продюсер.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред