Сильвестр Сталлоне налякав шанувальників публічною появою

Голлівудський актор здався в дивному вигляді, чим занепокоїв своїх шанувальників.

Сильвестр Сталлоне здивував зовнішнім виглядом / Скріншот Х

Як зараз виглядає Сильвестр Сталлоне

Чому він у такому стані

Популярний голлівудський актор та зірка бойовиків Сильвестр Сталлоне виглядав дещо невпевнено, спираючись на тростину під час церемонії нагородження медаллю Центру Кеннеді.

Як повідомляє Radar Online, 79-річний культовий актор зізнається, що самостійні трюки завдали серйозної шкоди його здоров'ю.

Раніше Дональд Трамп вшановував Сталлоне на щорічній церемонії вручення нагород у Центрі Кеннеді разом з іншими лауреатами премії: групою KISS, Глорією Гейнор, Майклом Кроуфордом і Джорджем Стрейтом.

Сильвестр Сталлоне має українське коріння / Фото Вікіпедія

Проходячи червоною доріжкою, зірка "Рембо" не приховував свою позолочену тростину, позуючи з нею на очах у всіх.

Дорогою він зізнався одній людині, що переніс вісім операцій на спині, і скоро йому знадобиться ще одна. Зірка відступила на крок і, знизавши плечима, сказала: "Все це складається".

Актор Сильвестр 'Слай' Сталлоне @TheSlyStallone пояснює, чому ходить із тростиною на #KennyCenterHonorspic.twitter.com/atbMwtuo7l - Nicholas A Ballasy (@NicholasBallasy) 8 грудня 2025 року

Про персону: Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За свою акторську кар'єру знявся більш ніж у 50 фільмах, зокрема в серіях фільмів "Роккі" (1976-2018), "Рембо" (1982-2019), "Нестримні" (2010-2023) і "План втечі" (2013-2019). До перших трьох він також доклав руку як сценарист, режисер і продюсер.

