Знайшов молоду: у колишнього чоловіка Дженніфер Еністон новий роман - ЗМІ

Голлівудські актори Дженніфер Еністон та Джастін Теру перебували у відносинах з 2011 по 2018 рік, з них два з половиною роки вони перебували в офіційному шлюбі. Після розлучення жоден з подружжя не був помічений в романтичних стосунках з ким-небудь.
Втім, на любовному фронті Теру настають зміни, переконані західні ЗМІ. Днями 52-річного Джастіна застукали на побаченні з 29-річною акторкою Ніколь Брайдон Блум. Пара повечеряла разом в італійському ресторані Altro Paradiso в Нью-Йорку, папараці застукали їх, коли вони мило розмовляли, трималися за руки і навіть потайки цілувалися. Після цього вони вирушили в бар, звідки поїхали разом. Знімками поділилося видання PageSix.
Теру і Блум, ймовірно, познайомилися в лютому цього року на одній з вечірок, які влаштовував Netflix. На початку серпня їх помітили разом на страйку SAG-AFTRA в Нью-Йорку.
Це - перший можливий роман Теру після розлучення з Еністон. Закохані актори поки не коментували свої стосунки на публіці.
Ніколь Брайдон Блум - 29-річна нью-йоркська акторка. Зіграла в серіалах "Закон і порядок" та "Позолочений вік".
Раніше італійська акторка і модель Моніка Беллуччі вперше розповіла про роман з Тімом Бертоном. В інтерв'ю для престижного глянцю вона зізналася в своїх почуттях до режисера і його творінь.
Також літератор та лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан проговорився про стосунки з Христиною Соловій, з якою йому приписують роман ще з весни.
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