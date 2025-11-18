У молодшого сина Бекхемів проблеми із законом - що сталося

Читайте більше:
- Що сталося з Крузом Бекхемом
- Яке покарання отримав Бекхем-молодший
Девід і Вікторія Бекхем - батьки чотирьох дітей. Молодший із трьох синів, Круз Бекхем, потрапив у халепу всього за кілька днів після того, як його батька посвятили в лицарі. Про це повідомляє видання Hello.
Спадкоємець зіркової пари порушив закон - перевищив швидкість під час керування автомобілем. 2 вересня він проїхав зі швидкістю 24 миль/год на ділянці дороги, де максимальна дозволена швидкість - 20 миль/год.
Це вже друге подібне порушення Бекхема-молодшого за останні два роки, які минули з моменту складання ним іспиту на водіння. Круза Бекхема позбавили водійських прав.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що репер Р. Diddy отримав престижну посаду у в'язниці, де він відбуває чотирирічний термін за звинуваченням у торгівлі людьми та рекеті.
Також стало відомо про підготовку нового фільму з кінофраншизи "Мумія". До головних ролей у майбутній стрічці повернуться актори Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс.
Читайте також:
- Після втрати коханого: рідкісний вихід Сандри Буллок на публіку
- "Я повністю зламалася": Леді Гага розповіла про лікування в психлікарні
- 34-річний Ед Ширан готується до свого похорону - деталі
Про персону: Девід Бекхем
Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред