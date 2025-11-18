У молодшого сина Бекхемів проблеми із законом - що сталося

Круз Бекхем уже отримав своє покарання.

Девід Бекхем діти - Круз Бекхем порушив закон / колаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham, instagram.com/cruzbeckham

Що сталося з Крузом Бекхемом

Яке покарання отримав Бекхем-молодший

Девід і Вікторія Бекхем - батьки чотирьох дітей. Молодший із трьох синів, Круз Бекхем, потрапив у халепу всього за кілька днів після того, як його батька посвятили в лицарі. Про це повідомляє видання Hello.

Спадкоємець зіркової пари порушив закон - перевищив швидкість під час керування автомобілем. 2 вересня він проїхав зі швидкістю 24 миль/год на ділянці дороги, де максимальна дозволена швидкість - 20 миль/год.

Це вже друге подібне порушення Бекхема-молодшого за останні два роки, які минули з моменту складання ним іспиту на водіння. Круза Бекхема позбавили водійських прав.

Сім'я Бекхемів / фото: instagram.com/victoriabeckham

Про персону: Девід Бекхем Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

