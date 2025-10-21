"Гравці його слухають": хто має більший вплив на "Динамо", ніж Шовковський

Журналіст розповів, як авторитет футболіста перевищує вплив Шовковського у команді та на результат матчів.

Футболісти прислухаються до порад Ярмоленка під час матчів і тренувань/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/dynamomania

Ярмоленко впливає на роздягальню "Динамо" більше, ніж тренер

Вплив гравця переважає авторитет Шовковського у команді

Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко заявив, що у вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка більший вплив на команду, ніж у тренера Олександра Шовковського.

"Можете сприймати як інсайд, але минулого сезону Ярмоленко мав дуже важливий вплив на роздягальню. Шовковський такого впливу не мав, у Андрія – був. Динамо відсторонило одного з працівників – його пов'язують з конфліктом Ярмоленка й Шовковського. Погляньте в матчі з Зорею зараз, як Ярмоленко біля поля підказував і гравці його слухали", – сказав Вацко на своєму YouTube-каналі. відео дня

При цьому журналіст зазначив, що керівництво клубу не планує звільняти Шовковського, незважаючи на посередні результати та внутрішній конфлікт.

Чутки про конфлікт у серпні – думка експерта

Як писав Главред, ситуація між Андрієм Ярмоленком та Олександром Шовковським у серпні була значно перебільшена. Журналіст Ігор Бурбас повідомляв про нібито вигнання гравця з тренування перед матчем кваліфікації ЛЧ проти "Пафоса" через невдоволення самовіддачею футболіста.

Проте сам тренер спростував ці чутки, зазначивши: "В команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялася така увага та робилися такі катастрофічні висновки… Це вже ні на яку голову не налазить. Якби все сталося так, як це показали, то, думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все і посміхнулися".

Експерти підкреслюють, що такі інформаційні перебільшення часто виникають у медіапросторі і не відображають реальний стан справ у команді. Конфлікти між гравцями та тренерами — нормальна частина внутрішньої динаміки клубу, але вони рідко впливають на роботу команди на полі.

