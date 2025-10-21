Рус
Читати російською
"Гравці його слухають": хто має більший вплив на "Динамо", ніж Шовковський

Руслан Іваненко
21 жовтня 2025, 20:53
Журналіст розповів, як авторитет футболіста перевищує вплив Шовковського у команді та на результат матчів.
Футболісти прислухаються до порад Ярмоленка під час матчів і тренувань

  • Ярмоленко впливає на роздягальню "Динамо" більше, ніж тренер
  • Вплив гравця переважає авторитет Шовковського у команді

Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко заявив, що у вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка більший вплив на команду, ніж у тренера Олександра Шовковського.

"Можете сприймати як інсайд, але минулого сезону Ярмоленко мав дуже важливий вплив на роздягальню. Шовковський такого впливу не мав, у Андрія – був. Динамо відсторонило одного з працівників – його пов'язують з конфліктом Ярмоленка й Шовковського. Погляньте в матчі з Зорею зараз, як Ярмоленко біля поля підказував і гравці його слухали", – сказав Вацко на своєму YouTube-каналі.

При цьому журналіст зазначив, що керівництво клубу не планує звільняти Шовковського, незважаючи на посередні результати та внутрішній конфлікт.

Чутки про конфлікт у серпні – думка експерта

Як писав Главред, ситуація між Андрієм Ярмоленком та Олександром Шовковським у серпні була значно перебільшена. Журналіст Ігор Бурбас повідомляв про нібито вигнання гравця з тренування перед матчем кваліфікації ЛЧ проти "Пафоса" через невдоволення самовіддачею футболіста.

Проте сам тренер спростував ці чутки, зазначивши: "В команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялася така увага та робилися такі катастрофічні висновки… Це вже ні на яку голову не налазить. Якби все сталося так, як це показали, то, думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все і посміхнулися".

Експерти підкреслюють, що такі інформаційні перебільшення часто виникають у медіапросторі і не відображають реальний стан справ у команді. Конфлікти між гравцями та тренерами — нормальна частина внутрішньої динаміки клубу, але вони рідко впливають на роботу команди на полі.

Як повідомляв Главред, захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля опинився в центрі гучного скандалу через активність у соцмережах. У мережі помітили, що футболіст поставив "лайки" кільком відео з російським контентом.

Крім того, у команді абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика розкрили деталі щодо його майбутніх виступів. За інформацією директора спортсмена Сергія Лапіна, українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Також бразильський журналіст Роберто Пато Моуре різко розкритикував українського форварда Артема Довбика, назвавши його "одним із найбільших провалів у світовому футболі". На думку Моуре, саме через наполягання тренера Гасперіні на Довбику "Рома" не очолює Серію А.

Про персону: Олександр Шовковський

Олександр Володимирович Шовковський (нар. 2 січня 1975, Київ) — український футбольний тренер та колишній воротар, більшість кар'єри якого пройшла у "Динамо" (Київ).

Займає 7-е місце за кількістю матчів за національну збірну України.

Один із чотирьох воротарів в історії, які провели понад 100 матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

Один із шести гравців, що грали в Лізі Європи після 40 років.

У єврокубках зіграв 144 матчі, 44 з яких завершив "на нуль".

Перший воротар на чемпіонатах світу, який не пропустив жодного м’яча у серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006).

Нині є головним тренером "Динамо" (Київ). wikipedia

Олександр Шовковський Андрій Ярмоленко новини Динамо Київ новини спорту
