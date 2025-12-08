Рус
Хто може очолити "Динамо": експерт назвав ідеального кандидата на посаду тренера

Руслан Іваненко
8 грудня 2025, 22:51
Костюк виконує обов’язки тренера, але експерти вважають його тимчасовим рішенням для клубу.
Леоненко радить клубу шукати досвідченого українського тренера

  • Леоненко радить призначити досвідченого українського тренера
  • Ідеальний кандидат за його словами — Юрій Мороз

Київське "Динамо" звільнило Олександра Шовковського після поразки від "Омонії" (0:2) у матчі Ліги конференцій сезону 2025/2026. Наразі обов’язки головного тренера виконує Ігор Костюк. Про це повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Колишній футболіст "Динамо" та експерт Віктор Леоненко висловився щодо ситуації в клубі та можливого наступника Шовковського. За його словами, новий наставник повинен бути досвідченим українцем, адже через війну не кожен іноземець погодиться працювати в Україні.

"Думаю, призначать українця, а хто це буде — подивимося. Динамо потрібен тренер, який справлятиметься з командою, а не молодий спеціаліст", — зазначив Леоненко.

Тимчасове рішення клубу

Він додав, що Костюк навряд чи залишиться на посаді надовго: "Ігорю та Григорію Михайловичам Суркісам зараз треба ламати голову, де знайти досвідченого тренера. Думаю, Костюк — це тимчасовий варіант. Наприклад, я поставив би Юрія Мороза".

Кандидат на посаду тренера

За словами Леоненка, ідеальним кандидатом на посаду постійного наставника "Динамо" є колишній гравець клубу Юрій Мороз.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

