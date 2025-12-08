Хто може очолити "Динамо": експерт назвав ідеального кандидата на посаду тренера

Костюк виконує обов’язки тренера, але експерти вважають його тимчасовим рішенням для клубу.

https://glavred.net/sport/kto-mozhet-vozglavit-dinamo-ekspert-nazval-idealnogo-kandidata-na-post-trenera-10722440.html Посилання скопійоване

Леоненко радить клубу шукати досвідченого українського тренера / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Про головне:

Леоненко радить призначити досвідченого українського тренера

Ідеальний кандидат за його словами — Юрій Мороз

Київське "Динамо" звільнило Олександра Шовковського після поразки від "Омонії" (0:2) у матчі Ліги конференцій сезону 2025/2026. Наразі обов’язки головного тренера виконує Ігор Костюк. Про це повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Колишній футболіст "Динамо" та експерт Віктор Леоненко висловився щодо ситуації в клубі та можливого наступника Шовковського. За його словами, новий наставник повинен бути досвідченим українцем, адже через війну не кожен іноземець погодиться працювати в Україні.

відео дня

"Думаю, призначать українця, а хто це буде — подивимося. Динамо потрібен тренер, який справлятиметься з командою, а не молодий спеціаліст", — зазначив Леоненко.

Тимчасове рішення клубу

Він додав, що Костюк навряд чи залишиться на посаді надовго: "Ігорю та Григорію Михайловичам Суркісам зараз треба ламати голову, де знайти досвідченого тренера. Думаю, Костюк — це тимчасовий варіант. Наприклад, я поставив би Юрія Мороза".

Кандидат на посаду тренера

За словами Леоненка, ідеальним кандидатом на посаду постійного наставника "Динамо" є колишній гравець клубу Юрій Мороз.

Футбол - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні в Центрі виконавчого мистецтва імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу.

Нагадаємо, що автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Крім того, ФІФА оприлюднила повний розклад матчів чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Збірна України, що продовжує боротьбу у плей-оф шляху В, зберігає шанси на потрапляння до фінальної частини турніру.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред