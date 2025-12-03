"Не заздрю тренеру, який змінить Костюка": легенда збірної розкрив кризу Динамо

Гецко зазначив, що керувати нинішнім "Динамо" надзвичайно складно через системні проблеми.

https://glavred.net/sport/ne-zaviduyu-treneru-kotoryy-smenit-kostyuka-legenda-sbornoy-raskryla-krizis-dinamo-10720790.html Посилання скопійоване

Поразка від полтавців стала однією з найганебніших для клубу / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com

Коротко:

"Динамо" програло в Полтаві 1:2 та опустилося на 7-ме місце

Поразка посилила кризу після зміни тренера

Команді закидають слабку гру й проблеми на всіх рівнях

Автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Експерт нагадав, що після зміни тренера вболівальники очікували більшої самовіддачі від команди, особливо в матчі проти аутсайдера чемпіонату. Однак результат чергового поєдинку лише посилив кризові настрої.

відео дня

Тимчасовість Ігоря Костюка

За словами Гецка, керувати "Динамо" зараз надзвичайно складно. "Я переконаний, що Ігор Костюк – ненадовго біля керма. Це тимчасовий варіант: киянам потрібен тренер, який би був авторитетом для них", – наголосив він.

Разом із тим експерт зауважив, що наступному наставнику дістанеться команда з комплексом системних проблем. "З іншого боку я не заздрю фахівцю, який погодиться замінити Костюка. Бо "Динамо" потребує змін на всіх рівнях", – зазначив Гецко в коментарі Sport.ua.

На його думку, проблеми охоплюють менеджмент, тренерський штаб і підбір виконавців. Кадрова ситуація також викликає сумніви: нинішній склад він назвав посереднім, додавши, що 7–8 футболістів, за його словами, взагалі не зрозуміло, як опинилися в команді.

Провали на трансферному ринку

Гецко наголосив, що "Динамо" тривалий час не може успішно працювати на трансферному ринку, що унеможливлює якісне підсилення. Саме це, на його переконання, і призвело до однієї з найганебніших поразок у новітній історії клубу.

Експерт також зазначив, що суперник киян заслужив перемогу передусім завдяки організованій грі: полтавська команда, за його словами, "без особливих зусиль збагатилася цінними трьома очками після сенсаційної звитяги".

Пошук нового наставника

Тим часом, за інформацією ТаТоТаке, клуб активно розглядає можливість запрошення іноземного головного тренера. Джерело повідомляє, що президент "Динамо" Ігор Суркіс уже провів попередню розмову з потенційним іноземним наставником. Перемовини відбулися ще до призначення Ігоря Костюка виконувачем обов’язків головного тренера та до поразки від "Полтави" у 14-му турі УПЛ.

У клубі не виключають, що консультації з цим кандидатом можуть продовжитися, а питання тренерського майбутнього залишається відкритим, зважаючи на нинішнє сьоме місце "Динамо" у чемпіонаті.

Футбол - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Ексфутболіст київського "Динамо" і збірної колишнього СРСР Іван Яремчук півтора місяця провів під арештом у Польщі через інцидент, що стався в празькому казино.

Після поразки від кіпрської "Омонії" 27 листопада в Лізі конференцій клуб оголосив про завершення співпраці з Олександром Шовковським. Виконання функцій головного тренера перейшло до Ігоря Костюка, який уже провів перше тренування й представив свій новий тренерський штаб, повідомила пресслужба "Динамо".

Тим часом донецький "Шахтар" залишається серед ключових претендентів на вихід до основної стадії Ліги чемпіонів 2026/27 без кваліфікаційних раундів — таку можливість клуб отримує завдяки високому клубному рейтингу, що може стати визначальним у випадку перерозподілу місць у турнірі.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред