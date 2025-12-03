Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"Не заздрю тренеру, який змінить Костюка": легенда збірної розкрив кризу Динамо

Руслан Іваненко
3 грудня 2025, 00:48
140
Гецко зазначив, що керувати нинішнім "Динамо" надзвичайно складно через системні проблеми.
Поразка від полтавців стала однією з найганебніших для клубу / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com

Коротко:

  • "Динамо" програло в Полтаві 1:2 та опустилося на 7-ме місце
  • Поразка посилила кризу після зміни тренера
  • Команді закидають слабку гру й проблеми на всіх рівнях

Автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Експерт нагадав, що після зміни тренера вболівальники очікували більшої самовіддачі від команди, особливо в матчі проти аутсайдера чемпіонату. Однак результат чергового поєдинку лише посилив кризові настрої.

відео дня

Тимчасовість Ігоря Костюка

За словами Гецка, керувати "Динамо" зараз надзвичайно складно. "Я переконаний, що Ігор Костюк – ненадовго біля керма. Це тимчасовий варіант: киянам потрібен тренер, який би був авторитетом для них", – наголосив він.

Разом із тим експерт зауважив, що наступному наставнику дістанеться команда з комплексом системних проблем. "З іншого боку я не заздрю фахівцю, який погодиться замінити Костюка. Бо "Динамо" потребує змін на всіх рівнях", – зазначив Гецко в коментарі Sport.ua.

На його думку, проблеми охоплюють менеджмент, тренерський штаб і підбір виконавців. Кадрова ситуація також викликає сумніви: нинішній склад він назвав посереднім, додавши, що 7–8 футболістів, за його словами, взагалі не зрозуміло, як опинилися в команді.

Провали на трансферному ринку

Гецко наголосив, що "Динамо" тривалий час не може успішно працювати на трансферному ринку, що унеможливлює якісне підсилення. Саме це, на його переконання, і призвело до однієї з найганебніших поразок у новітній історії клубу.

Експерт також зазначив, що суперник киян заслужив перемогу передусім завдяки організованій грі: полтавська команда, за його словами, "без особливих зусиль збагатилася цінними трьома очками після сенсаційної звитяги".

Пошук нового наставника

Тим часом, за інформацією ТаТоТаке, клуб активно розглядає можливість запрошення іноземного головного тренера. Джерело повідомляє, що президент "Динамо" Ігор Суркіс уже провів попередню розмову з потенційним іноземним наставником. Перемовини відбулися ще до призначення Ігоря Костюка виконувачем обов’язків головного тренера та до поразки від "Полтави" у 14-му турі УПЛ.

У клубі не виключають, що консультації з цим кандидатом можуть продовжитися, а питання тренерського майбутнього залишається відкритим, зважаючи на нинішнє сьоме місце "Динамо" у чемпіонаті.

Футбол - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Ексфутболіст київського "Динамо" і збірної колишнього СРСР Іван Яремчук півтора місяця провів під арештом у Польщі через інцидент, що стався в празькому казино.

Після поразки від кіпрської "Омонії" 27 листопада в Лізі конференцій клуб оголосив про завершення співпраці з Олександром Шовковським. Виконання функцій головного тренера перейшло до Ігоря Костюка, який уже провів перше тренування й представив свій новий тренерський штаб, повідомила пресслужба "Динамо".

Тим часом донецький "Шахтар" залишається серед ключових претендентів на вихід до основної стадії Ліги чемпіонів 2026/27 без кваліфікаційних раундів — таку можливість клуб отримує завдяки високому клубному рейтингу, що може стати визначальним у випадку перерозподілу місць у турнірі.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обговорювали кілька планів: перші заяви Кремля після завершення переговорів

Обговорювали кілька планів: перші заяви Кремля після завершення переговорів

00:08Світ
НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

22:01Світ
"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

21:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Останні новини

02:23

Як швидко вивести запах поту з верхнього одягу: прості домашні методи без пралки

01:33

Минуле не хоче відпускати: астрологи назвали ТОП-4 найбільш ностальгічні знаки

00:48

"Не заздрю тренеру, який змінить Костюка": легенда збірної розкрив кризу Динамо

00:08

Обговорювали кілька планів: перші заяви Кремля після завершення переговорів

02 грудня, вівторок
23:57

Спав у труні та чув містичні голоси: факти з життя Франка, про які мовчать підручники

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
23:08

Не бояться часу та перегрівів: ТОП‑5 кросоверів з "безсмертним" автоматом

22:32

Як миттєво прибрати запотівання лобового скла: експерти назвали "чарівну" кнопку

22:14

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

22:01

НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

Реклама
21:36

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

21:18

"За своє свинство": Ігор Кондратюк "попустив" Віталія Козловського

20:51

Рідним буде важко відірватись: рецепт соковитої запеченої курки на Новий рікВідео

20:45

Спатифілум не цвіте: експерти розкрили простий домашній спосіб оживити йогоВідео

20:42

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова

20:27

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

20:15

"Будь ласка": Катерина Усик постраждала

20:07

США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

19:51

Чому не можна виливати молоко у раковину: експерти назвали неочевидну причину

19:38

Не долар і не євро: несподіваний фаворит серед валютних депозитів українців

19:37

Що чекає Україну, якщо мирної угоди не буде: Кулеба зробив невтішний прогноз

Реклама
19:22

Буданов став ключовою фігурою переговорів із США після відставки Єрмака - The Telegraph

19:19

Є загроза третього вторгнення: Зеленський раптово попередив про небезпекуВідео

19:11

ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський

19:10

Удар по танкеру біля Туреччини: чи зможе Україна перекрити "нафтовий" кисень РФПогляд

19:00

Ваш місяць народження розповість, як знайти свою людину: рецепт нумерологів

18:47

Небезпечний глухий кут: експерт розкрив, скільки військ РФ стягнута до Покровська

18:40

Головоломка для мегамозків: лише одиниці знайдуть пінгвіна за 30 секунд

18:38

РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився

18:28

Кому Повня у грудні принесе несподівані гроші: астрологи назвали ТОП-3 знаки

18:28

Польське, німецьке чи українське: як за допомогою прізвища дізнатися походження

18:15

12 годин без світла: з'явилися нові графіки вимкнень на 3 грудня

18:01

Як ворожити на Різдво 2025: головні обряди, щоб дізнатися свою долю

17:48

Привітання з Днем Святого Миколая - красиві картинки та побажання

17:34

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:27

Чим натерти лобове скло, щоб отримати ефект "антидощ" - копійчаний засіб

17:25

Обізвала "скотиною" за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалуВідео

17:17

"Може бути незручним": зірка "Жіночого лікаря" назвав найкращого актора УкраїниВідео

17:05

Захочете їсти ложкою: рецепт домашнього плавленого сиру за 15 хвилин

17:03

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

16:54

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідкиВідео

Реклама
16:45

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:43

В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

16:31

Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

16:26

Нова тактика росіян: на Чернігівщині "Шахед" намагався знищити мобільну групу ППОВідео

16:24

Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

16:15

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарбВідео

16:12

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:02

Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

15:49

Коли народжуються люди, які наділені особливим світлом та турботою: чотири дати

15:47

Три знаки зодіаку незабаром відчують найсильнішу підтримку Всесвіту - хто вони

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти