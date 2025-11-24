Шахтар може напряму потрапити в ЛЧ 2026/27: які умови та конкуренти

Коротко:
- "Шахтар" може напряму вийти в основу ЛЧ-2026/27
- Україна має гарантію старту в Q2 через перерозподіл місць
Донецький Шахтар є одним із головних претендентів на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 без проходження кваліфікації.
Такий шанс з’являється завдяки клубному рейтингу, який буде вирішальним у разі перерозподілу місць у турнірі, стверджує сайт Sport.ua.
На цей момент чемпіону України 2025/26 гарантовано місце у Q2 ЛЧ 2026/27. Хоча 23-тя за рейтингом-2025 асоціація (Україна) мала б виставити чемпіона у 1-му раунді (Q1) кваліфікації ЛЧ, однак через дискваліфікацію РФ відбудеться перерозподіл, і Україна матиме представника одразу в Q2.
Особливий шанс для Шахтаря
Окрім того, є спеціальний шанс саме для Шахтаря завдяки його клубному рейтингу УЄФА. Пряме місце у основі ЛЧ отримає команда з найвищим коефіцієнтом серед учасників кваліфікації, якщо звільниться слот, відведений для володаря титулу.
Умови, які має виконати Шахтар
Щоб отримати пряму перепустку до основи ЛЧ 2026/27, Шахтарю потрібно виконання кількох умов:
- виграти УПЛ 2025/26, тобто гарантувати участь у кваліфікації ЛЧ за Шляхом чемпіонів;
- переможець ЛЧ 2025/26 має кваліфікувався до ЛЧ 2026/27 через свій чемпіонат;
- мати найвищий клубний рейтинг серед команд кваліфікації ЛЧ за Шляхом чемпіонів.
Суперники у боротьбі за пряме місце
Наразі серед 17 найрейтинговіших клубів, які претендують на пряме потрапляння до основної стадії ЛЧ, лише 4 команди очолюють свої чемпіонати: грецький Олімпіакос, австрійський Зальцбург, донецький Шахтар та азербайджанський Карабах. Ситуація у цих лігах може значною мірою визначити долю додаткового місця.
Футбол - останні новини по темі
Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.
Крім того, український тренер Олег Федорчук висловився щодо останніх результатів Динамо та можливих змін у тренерському штабі киян. Підопічні Олександра Шовковського зазнали трьох поразок поспіль в УПЛ, що стало історичним антирекордом клубу.
Також президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував підсумки жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу.
Читайте також:
- Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося
- Палаючий Кремль на матчі України: у РФ знатно "підгоріло" через банер фанатів
- Збірна України дізналася суперника: Шевченко прокоментував перший важливий матч
Про джерело: Sport24.ua
Sport24.ua - україномовний сайт про спорт широкого тематичного спектру.
Пріоритетом сайту Sport24.ua є оперативне та якісне висвітлення новин на спортивну тематику, онлайн-трансляція усіх без винятку футбольних матчів української Прем'єр-ліги та провідних європейських чемпіонатів, Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, чемпіонатів Європи та світу, Ліги націй тощо, а також баскетбольних, хокейних, футзальних, тенісних, боксерських поєдинків. Sport24.ua
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред