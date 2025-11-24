Шахтар може напряму потрапити в ЛЧ 2026/27: які умови та конкуренти

Шахтар отримує новий шанс у євросезоні, який може суттєво змінити його перспективи на міжнародній арені вже найближчим часом.

Шахтар розраховує на розвиток подій у кількох чемпіонатах / Колаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar

Коротко:

"Шахтар" може напряму вийти в основу ЛЧ-2026/27

Україна має гарантію старту в Q2 через перерозподіл місць

Донецький Шахтар є одним із головних претендентів на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 без проходження кваліфікації.

Такий шанс з’являється завдяки клубному рейтингу, який буде вирішальним у разі перерозподілу місць у турнірі, стверджує сайт Sport.ua.

На цей момент чемпіону України 2025/26 гарантовано місце у Q2 ЛЧ 2026/27. Хоча 23-тя за рейтингом-2025 асоціація (Україна) мала б виставити чемпіона у 1-му раунді (Q1) кваліфікації ЛЧ, однак через дискваліфікацію РФ відбудеться перерозподіл, і Україна матиме представника одразу в Q2.

Особливий шанс для Шахтаря

Окрім того, є спеціальний шанс саме для Шахтаря завдяки його клубному рейтингу УЄФА. Пряме місце у основі ЛЧ отримає команда з найвищим коефіцієнтом серед учасників кваліфікації, якщо звільниться слот, відведений для володаря титулу.

Умови, які має виконати Шахтар

Щоб отримати пряму перепустку до основи ЛЧ 2026/27, Шахтарю потрібно виконання кількох умов:

виграти УПЛ 2025/26, тобто гарантувати участь у кваліфікації ЛЧ за Шляхом чемпіонів;

переможець ЛЧ 2025/26 має кваліфікувався до ЛЧ 2026/27 через свій чемпіонат;

мати найвищий клубний рейтинг серед команд кваліфікації ЛЧ за Шляхом чемпіонів.

Суперники у боротьбі за пряме місце

Наразі серед 17 найрейтинговіших клубів, які претендують на пряме потрапляння до основної стадії ЛЧ, лише 4 команди очолюють свої чемпіонати: грецький Олімпіакос, австрійський Зальцбург, донецький Шахтар та азербайджанський Карабах. Ситуація у цих лігах може значною мірою визначити долю додаткового місця.

Футбол - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Крім того, український тренер Олег Федорчук висловився щодо останніх результатів Динамо та можливих змін у тренерському штабі киян. Підопічні Олександра Шовковського зазнали трьох поразок поспіль в УПЛ, що стало історичним антирекордом клубу.

Також президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував підсумки жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу.

