Усик готує бій з Вайлдером: стало відомо, коли та де може відбутися поєдинок

WBC підтримує поєдинок Усик проти Вайлдера та відкриває переможцю шанс на новий титул.

Команди боксерів ведуть перемовини та визначають можливі дати і місце / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скріншот

Коротко:

Коли точно відбудеться поєдинок

Де саме пройде бій: Ер-Ріяд чи США

Які титули будуть на кону і що далі для WBC

Олександр Усик привернув увагу боксерської спільноти заявою про намір провести бій із Деонтеєм Вайлдером. Український чемпіон планує організувати поєдинок у 2026 році.

Перемовини між командами стартували

За інформацією видання World Boxing News, перемовини між командами боксерів вже розпочалися. Наразі розглядаються два можливі періоди та локації проведення бою: лютий–березень у Ер-Ріяді або квітень у США (Лас-Вегас чи Нью-Йорк).

WBC підтримує можливий поєдинок

Як повідомляє портал, Всесвітня боксерська рада (WBC) зацікавлена в підтримці цього протистояння. Переможець бою Усик – Вайлдер може отримати шанс зустрітися з Агітою Кабаєлою. Німецькому боксеру спочатку необхідно захистити титул тимчасового чемпіона WBC у поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби, запланованому на 10 січня 2026 року.

Реакція Вайлдера

Своєю чергою 40-річний Вайлдер прокоментував заяву Усика:

"Буде дивно, якщо це станеться, адже бокс влаштований, як діаграма. Іноді все добре, іноді погано. Може здатися, що все склалося, а потім все провалюється, як в діру. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт", – цитує ESNEWS.

Американський боксер також додав, що для нього є честю почути про бажання непереможного українського чемпіона провести бій.

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

