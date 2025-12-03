Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Усик готує бій з Вайлдером: стало відомо, коли та де може відбутися поєдинок

Руслан Іваненко
3 грудня 2025, 19:48
134
WBC підтримує поєдинок Усик проти Вайлдера та відкриває переможцю шанс на новий титул.
Усик, бокс
Команди боксерів ведуть перемовини та визначають можливі дати і місце / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скріншот

Коротко:

  • Коли точно відбудеться поєдинок
  • Де саме пройде бій: Ер-Ріяд чи США
  • Які титули будуть на кону і що далі для WBC

Олександр Усик привернув увагу боксерської спільноти заявою про намір провести бій із Деонтеєм Вайлдером. Український чемпіон планує організувати поєдинок у 2026 році.

Перемовини між командами стартували

За інформацією видання World Boxing News, перемовини між командами боксерів вже розпочалися. Наразі розглядаються два можливі періоди та локації проведення бою: лютий–березень у Ер-Ріяді або квітень у США (Лас-Вегас чи Нью-Йорк).

відео дня

WBC підтримує можливий поєдинок

Як повідомляє портал, Всесвітня боксерська рада (WBC) зацікавлена в підтримці цього протистояння. Переможець бою Усик – Вайлдер може отримати шанс зустрітися з Агітою Кабаєлою. Німецькому боксеру спочатку необхідно захистити титул тимчасового чемпіона WBC у поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби, запланованому на 10 січня 2026 року.

Реакція Вайлдера

Своєю чергою 40-річний Вайлдер прокоментував заяву Усика:

"Буде дивно, якщо це станеться, адже бокс влаштований, як діаграма. Іноді все добре, іноді погано. Може здатися, що все склалося, а потім все провалюється, як в діру. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт", – цитує ESNEWS.

Американський боксер також додав, що для нього є честю почути про бажання непереможного українського чемпіона провести бій.

Останні новини спорту

Як повідомляв Главред, Олександр Усик, який став першим у світі трьохразовим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа, не збирається завершувати кар’єру. Як повідомляє Boxing King Media, українець анонсував свій наступний бій у 2026 році.

Крім того, автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, що колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша було мобілізовано до ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик новини спорту Новини боксу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

20:32Світ
"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

19:50Війна
Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

19:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Останні новини

20:47

Клей зникне за хвилину: як зняти старі наліпки зі скла авто без подряпин

20:44

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

20:32

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

20:25

Життя без обслуговування: забудовник "Ковальська" залишив 4 київських ЖК без підтримки

20:21

Азарова заочно засудили до 15 років вʼязниці: що відомо

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
19:50

"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

19:48

Усик готує бій з Вайлдером: стало відомо, коли та де може відбутися поєдинок

19:38

Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

19:10

Вся правда про "мирні перемовини"Погляд

Реклама
19:08

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

19:04

Жива ялинка стоятиме довго та не обсиплеться: як продовжити життя новорічного дерева

19:00

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00

Привітання з Днем ЗСУ - теплі слова та листівки для наших Героїв

18:54

РФ атакувала Кривий Ріг: серед поранених - дитина, є значні руйнування

18:39

Росію не зупинити миром: Ющенко озвучив тривожний прогноз щодо закінчення війни

18:30

Ліжко як центр інтер'єру: як підібрати модель під стиль, планування та сценарії використання кімнати новини компанії

18:27

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:19

В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує УкраїнаВідео

18:19

Віктор Павлік уперше прокоментував новий шлюб ексдружини

18:16

Домашні синоптики: як коти передбачають погоду

Реклама
18:15

Були під забороною "совєтів": три питомі українські слова, що повертаються у вжиток

17:58

Жодні негаразди з авто не страшні: правило "FORCES" рятує водіїв у мороз

17:41

Прийнято мовчати у Росії - який секрет приховує московський КремльВідео

17:40

В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

17:29

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

17:17

Забутий, але дуже смачний: рецепт салату на Новий рік, який сподобається всім

17:04

Водійська хитрість: як за лічені хвилини очистити лобове скло від льоду

17:01

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

16:55

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

16:31

Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

16:20

Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

16:15

Працює як чарівна паличка: чоловік сказав, як прочистити забиту раковину без хімії

15:26

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:25

Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

15:21

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

15:18

"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

15:09

Морози будуть не страшні: які деталі в авто потрібно перевести у зимовий режим

15:07

Треба знайти кролика на картинці за 20 секунд: швидкий тест для перевірки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

14:34

Шкодить речам та машинці: експерт розкрив, скільки порошку треба для одного прання

Реклама
14:11

Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарямВідео

13:57

Чому варені яйця не можна кидати у холодну воду: відповідь здивує

13:53

Путін грає на інтересах Трампа: експерт розкрив, як Кремль маніпулює США

13:45

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер

13:20

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

12:58

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогнозВідео

12:58

Україна втратила цілі міста: експертка назвала жахливі демографічні підрахунки

12:50

15 січня на Київстар ТБ відбудеться премʼєра Original-серіалу "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі

12:47

Голлівудському акторові поставили смертельний діагноз

12:25

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти