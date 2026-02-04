Стартують перші гонки: коли і де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026 - розклад

Коротко:
- Біатлон на Олімпіаді-2026 триватиме 8–21 лютого, 11 гонок
- Головна арена — траса в Антгольці, Італія
- Україну представляють 5 чоловіків і 5 жінок
Вже за кілька днів в Італії стартують XXV зимові Олімпійські ігри. Головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.
Програма змагань: 11 комплектів нагород
Цьогорічна олімпійська програма біатлону включає 11 стартів. Єдиною дисципліною, що не увійшла до списку (на відміну від етапів Кубка світу), стала одиночна змішана естафета.
"Біатлон на Олімпіаді-2026 складатиметься з 11 гонок — спринти, переслідування, індивідуальні гонки, масстарти, класичні естафети та змішана естафета", — зазначає джерело.
Графік змагань дуже щільний: вболівальники бачитимуть по одній гонці щодня, і лише в неділю, 15 лютого, відбудеться одразу два старти (чоловіче та жіноче переслідування).
Календар біатлонних гонок (час київський):
- 8 лютого (нд), 15:05 — Змішана естафета
- 10 лютого (вт), 14:30 — Індивідуальна гонка (чоловіки)
- 11 лютого (ср), 15:15 — Індивідуальна гонка (жінки)
- 13 лютого (пт), 15:00 — Спринт (чоловіки)
- 14 лютого (сб), 15:45 — Спринт (жінки)
- 15 лютого (нд), 12:15 — Гонка переслідування (чоловіки)
- 15 лютого (нд), 15:45 — Гонка переслідування (жінки)
- 17 лютого (вт), 15:30 — Естафета (чоловіки)
- 18 лютого (ср), 15:45 — Естафета (жінки)
- 20 лютого (пт), 15:15 — Масстарт (чоловіки)
- 21 лютого (сб), 15:15 — Масстарт (жінки)
Хто представить Україну
Тренерський штаб визначив склад національної збірної, яка боротиметься за медалі в Антгольці. До заявки увійшли як досвідчені лідери, так і молоді таланти:
- Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
- Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.
"Головний старт 4-річчя — Олімпійські ігри в Антгольці — кульмінація всього сезону та циклу підготовки, який розпочався у 2022 році", — наголошує Суспільне Спорт.
Де дивитися
В Україні офіційним транслятором ігор є Суспільне Мовлення. Прямі ефіри всіх гонок будуть доступні на:
- Телеканалі та сайті Суспільне Спорт.
- Місцевих телеканалах Суспільного.
Спорт - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про повернення Росії в міжнародний футбол.
Крім того, футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.
Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open-2026. У півфіналі українка поступилася першій ракетці світу, "нейтральній" тенісистці Аріні Соболенко.
Читайте також:
- Всі чутки закінчилися: зірка Динамо визначився, в якому клубі продовжить кар’єру
- Світоліна ефектно рознесла третю ракетку світу і вийшла у півфінал Australian Open
- Епоха Ярмоленка може завершитися: Костюк готує несподіваного кандидата на фланг
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред