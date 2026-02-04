Рус
Стартують перші гонки: коли і де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026 - розклад

Руслан Іваненко
4 лютого 2026, 00:01
20
Організатори оприлюднили повний розклад одинадцяти біатлонних гонок в Антгольці.
Биатлон
Італія готується приймати зимові Олімпійські ігри / Колаж: Главред, фото: instagram.com/ukrainian_biathlon, freepik.com

Коротко:

  • Біатлон на Олімпіаді-2026 триватиме 8–21 лютого, 11 гонок
  • Головна арена — траса в Антгольці, Італія
  • Україну представляють 5 чоловіків і 5 жінок

Вже за кілька днів в Італії стартують XXV зимові Олімпійські ігри. Головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.

Програма змагань: 11 комплектів нагород

Цьогорічна олімпійська програма біатлону включає 11 стартів. Єдиною дисципліною, що не увійшла до списку (на відміну від етапів Кубка світу), стала одиночна змішана естафета.

відео дня

"Біатлон на Олімпіаді-2026 складатиметься з 11 гонок — спринти, переслідування, індивідуальні гонки, масстарти, класичні естафети та змішана естафета", — зазначає джерело.

Графік змагань дуже щільний: вболівальники бачитимуть по одній гонці щодня, і лише в неділю, 15 лютого, відбудеться одразу два старти (чоловіче та жіноче переслідування).

Календар біатлонних гонок (час київський):

  • 8 лютого (нд), 15:05 — Змішана естафета
  • 10 лютого (вт), 14:30 — Індивідуальна гонка (чоловіки)
  • 11 лютого (ср), 15:15 — Індивідуальна гонка (жінки)
  • 13 лютого (пт), 15:00 — Спринт (чоловіки)
  • 14 лютого (сб), 15:45 — Спринт (жінки)
  • 15 лютого (нд), 12:15 — Гонка переслідування (чоловіки)
  • 15 лютого (нд), 15:45 — Гонка переслідування (жінки)
  • 17 лютого (вт), 15:30 — Естафета (чоловіки)
  • 18 лютого (ср), 15:45 — Естафета (жінки)
  • 20 лютого (пт), 15:15 — Масстарт (чоловіки)
  • 21 лютого (сб), 15:15 — Масстарт (жінки)

Хто представить Україну

Тренерський штаб визначив склад національної збірної, яка боротиметься за медалі в Антгольці. До заявки увійшли як досвідчені лідери, так і молоді таланти:

  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
  • Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.

"Головний старт 4-річчя — Олімпійські ігри в Антгольці — кульмінація всього сезону та циклу підготовки, який розпочався у 2022 році", — наголошує Суспільне Спорт.

Де дивитися

В Україні офіційним транслятором ігор є Суспільне Мовлення. Прямі ефіри всіх гонок будуть доступні на:

  • Телеканалі та сайті Суспільне Спорт.
  • Місцевих телеканалах Суспільного.

Як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про повернення Росії в міжнародний футбол.

Крім того, футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open-2026. У півфіналі українка поступилася першій ракетці світу, "нейтральній" тенісистці Аріні Соболенко.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

биатлон новини спорту
