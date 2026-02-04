Стартують перші гонки: коли і де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026 - розклад

Організатори оприлюднили повний розклад одинадцяти біатлонних гонок в Антгольці.

Італія готується приймати зимові Олімпійські ігри / Колаж: Главред, фото: instagram.com/ukrainian_biathlon, freepik.com

Коротко:

Біатлон на Олімпіаді-2026 триватиме 8–21 лютого, 11 гонок

Головна арена — траса в Антгольці, Італія

Україну представляють 5 чоловіків і 5 жінок

Вже за кілька днів в Італії стартують XXV зимові Олімпійські ігри. Головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.

Програма змагань: 11 комплектів нагород

Цьогорічна олімпійська програма біатлону включає 11 стартів. Єдиною дисципліною, що не увійшла до списку (на відміну від етапів Кубка світу), стала одиночна змішана естафета.

"Біатлон на Олімпіаді-2026 складатиметься з 11 гонок — спринти, переслідування, індивідуальні гонки, масстарти, класичні естафети та змішана естафета", — зазначає джерело.

Графік змагань дуже щільний: вболівальники бачитимуть по одній гонці щодня, і лише в неділю, 15 лютого, відбудеться одразу два старти (чоловіче та жіноче переслідування).

Календар біатлонних гонок (час київський):

8 лютого (нд), 15:05 — Змішана естафета

10 лютого (вт), 14:30 — Індивідуальна гонка (чоловіки)

11 лютого (ср), 15:15 — Індивідуальна гонка (жінки)

13 лютого (пт), 15:00 — Спринт (чоловіки)

14 лютого (сб), 15:45 — Спринт (жінки)

15 лютого (нд), 12:15 — Гонка переслідування (чоловіки)

15 лютого (нд), 15:45 — Гонка переслідування (жінки)

17 лютого (вт), 15:30 — Естафета (чоловіки)

18 лютого (ср), 15:45 — Естафета (жінки)

20 лютого (пт), 15:15 — Масстарт (чоловіки)

21 лютого (сб), 15:15 — Масстарт (жінки)

Хто представить Україну

Тренерський штаб визначив склад національної збірної, яка боротиметься за медалі в Антгольці. До заявки увійшли як досвідчені лідери, так і молоді таланти:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.

"Головний старт 4-річчя — Олімпійські ігри в Антгольці — кульмінація всього сезону та циклу підготовки, який розпочався у 2022 році", — наголошує Суспільне Спорт.

Де дивитися

В Україні офіційним транслятором ігор є Суспільне Мовлення. Прямі ефіри всіх гонок будуть доступні на:

Телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Місцевих телеканалах Суспільного.

