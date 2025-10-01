"Постріл у голову": Бех-Романчук уперше прокоментувала скандал із допінгом

Марина Бех-Романчук пояснила ситуацію.

Марина Бех-Романчук - скандал із допінгом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Українська відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук висловилася щодо скандалу з допінгом в її організмі, та про стан здоров'я.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній спортсменка, у якої нещодавно виявили підвищений рівень тестостерону в організмі і звинуватили у використанні допінгу, заявила, що це сталося через хворобу.

"У мене є проблеми зі здоров'ям. У 2020 році мені поставили діагноз - синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений, коли я перед Чемпіонатом світу з легкої атлетики у 2019 році дуже різко схудла", - сказала Марина.

Також вона зазначила, що за два тижні схудла на 4,5 кг і це спричинило гормональний збій.

"Спочатку все було добре, але потім через місяць після Чемпіонату світу, звичайно, почали сипатися мої гормони. Я зіткнулася з тим, що пропав цикл, потім начебто він відновився, все добре, але взимку я звернулася до лікаря з відчуттям болю, і після цього мені поставили діагноз - синдром полікістозних яєчників", - додала Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук / фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Легкоатлетка розповіла, що не могла нормально лікуватися, оскільки постійно був ризик, що лікування вплине на проби допінгу.

"Уже мій діагноз припускає те, що в мене сам по собі тестостерон високий, тому що з моїм діагнозом саме тестостерон викликає ці всі фолікули. Тобто я лікувалася. Я людина, яка хоче завагітніти, яка навпаки лікуванням намагалася цей тестостерон придушити, вирівняти, для того щоб у мене почали працювати краще жіночі гормони", - сказала Марина.

Що важливо, спортсменка підкреслила, що в неї виявили тестостерон зовнішнього походження, який виводиться з організму 6-8 місяців, але попередні проби були чистими.

"Плюс моє лікування, бажання стати мамою, для жінки, яка хворіє на синдром полікістозних яєчників, вживання взагалі будь-якого тестостерону, це постріл собі в голову", - підсумувала Марина.

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину і потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

