ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

Платежі за Забарного будуть надходити протягом трьох років відповідно до домовленостей.

https://glavred.net/sport/pszh-platit-solidno-skolko-zarabotalo-dinamo-na-transfere-zabarnogo-10703093.html Посилання скопійоване

Київський клуб розраховує додатково отримати близько 8 мільйонів євро / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Коротко:

Ілля Забарний перейшов з "Динамо" в ПСЖ цього літа

Загальна компенсація для "Динамо" – близько 40 млн євро

Частина платежів надійде протягом трьох років

Вихованець академії київського "Динамо" Ілля Забарний цього літа став гравцем французького "Парі Сен-Жермен". Завдяки цьому трансферу столичний клуб отримає суттєву фінансову компенсацію.

Генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф розповів про подробиці переходу Забарного та озвучив очікувані суми, пише Tribuna.com.

відео дня

"Від Борнмута ми отримали 27,7 мільйона фунтів. Це безпосередньо за трансфер футболіста. Це десь 32 мільйони євро – ми перераховували. До цього ми ще отримаємо 20% від прибутку – тобто різниці від того, що отримає Борнмут і того, що вони заплатили нам. Це орієнтовно ще близько 5,6 мільйона євро", – повідомив Бріф.

Він також зазначив, що Динамо отримає додатково платіж за механізмом солідарності: "Там дуже проста схема. Коли відбувається платний трансфер гравця, 5% від суми компенсації новий клуб повинен розподілити між всіма клубами, які були залучені в підготовку футболіста. Ілля перейшов від нас у 21 рік. Ми маємо претендувати приблизно на 3,5% від загальної суми. Це ще трішки понад 2 мільйони євро. Якщо підсумувати, то загально ми від продажу Забарного отримали близько 40 мільйонів євро".

Таким чином, якщо відняти кошти, отримані від переходу Забарного до "Борнмута" у 2023 році, "Динамо" розраховує отримати ще близько 8 мільйонів євро безпосередньо від трансферу до ПСЖ.

Бріф уточнив, що платежі будуть здійснюватися протягом трьох років через домовленості між ПСЖ та "Борнмутом".

Останні новини спорту:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

Читайте також:

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред