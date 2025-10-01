Рус
ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

Руслан Іваненко
1 жовтня 2025, 22:40
566
Платежі за Забарного будуть надходити протягом трьох років відповідно до домовленостей.
Забарный
Київський клуб розраховує додатково отримати близько 8 мільйонів євро / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Коротко:

  • Ілля Забарний перейшов з "Динамо" в ПСЖ цього літа
  • Загальна компенсація для "Динамо" – близько 40 млн євро
  • Частина платежів надійде протягом трьох років

Вихованець академії київського "Динамо" Ілля Забарний цього літа став гравцем французького "Парі Сен-Жермен". Завдяки цьому трансферу столичний клуб отримає суттєву фінансову компенсацію.

Генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф розповів про подробиці переходу Забарного та озвучив очікувані суми, пише Tribuna.com.

відео дня

"Від Борнмута ми отримали 27,7 мільйона фунтів. Це безпосередньо за трансфер футболіста. Це десь 32 мільйони євро – ми перераховували. До цього ми ще отримаємо 20% від прибутку – тобто різниці від того, що отримає Борнмут і того, що вони заплатили нам. Це орієнтовно ще близько 5,6 мільйона євро", – повідомив Бріф.

Він також зазначив, що Динамо отримає додатково платіж за механізмом солідарності: "Там дуже проста схема. Коли відбувається платний трансфер гравця, 5% від суми компенсації новий клуб повинен розподілити між всіма клубами, які були залучені в підготовку футболіста. Ілля перейшов від нас у 21 рік. Ми маємо претендувати приблизно на 3,5% від загальної суми. Це ще трішки понад 2 мільйони євро. Якщо підсумувати, то загально ми від продажу Забарного отримали близько 40 мільйонів євро".

Таким чином, якщо відняти кошти, отримані від переходу Забарного до "Борнмута" у 2023 році, "Динамо" розраховує отримати ще близько 8 мільйонів євро безпосередньо від трансферу до ПСЖ.

Бріф уточнив, що платежі будуть здійснюватися протягом трьох років через домовленості між ПСЖ та "Борнмутом".

Про персону: Ілля Забарний

Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024).

Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо".

За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports.

12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол футболісти новини футболу
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

