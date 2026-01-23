'Ситуація складна': у Києві сотні багатоповерхівок замерзають без опалення

Головне:
- Ситуація залишається складною, особливо в Києві
- У Києві без опалення залишаються ще 1200 багатоповерхівок
Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну селекторну нараду, на якій обговорив хід відновлювальних робіт в енергетичній сфері.
"Загалом ситуація залишається складною, особливо це стосується Києва та області, Дніпровщини - Дніпра, Кривого Рогу, Харкова та області, Запоріжжя, Сумської області та Чернігівської області. Окремо розібрали ситуацію в Одесі", - розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Він також повідомив про рішення щодо додаткових виплат усім робітникам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт, у розмірі 20 тис. грн щомісяця протягом трьох місяців, починаючи з січня.
"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного і кожну в ремонтних бригадах. Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися з прем'єр-міністром, з міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди їх отримають. Кожному робітникові, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тис. грн. За січень, лютий і березень цього року", - написав Зеленський.
Він також відзначив роботу Міністерства внутрішніх справ України: "Все максимально чітко і конкретно щодо запасів генераторів і обладнання, щодо реальної допомоги містам, і найбільше - Києву, щодо пунктів обігріву та підтримки людей". "На жаль, у столиці досі без опалення будинки. Максимум бригад, максимум обладнання застосовується, щоб допомогти людям", - зазначив президент.
Також Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Юлією Свириденко програми, які можуть підтримати економіку і громади: "Те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати". "Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати і утримувати генератори. Чиновники сьогодні повинні представити все суспільству", - розповів він.
Ситуація з опаленням у Києві: головне
Станом на вечір 23 січня в Києві без опалення залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 і 20 січня, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко,
"На 18:00 без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 і 20 січня", - написав Кличко.
Він додав, що комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в інші будинки.
Відключення опалення: експерт про сценарій для Києва
Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко висловився про можливість відновлення опалення та інших комунальних послуг у Києві після масштабних обстрілів з боку РФ. Він зазначив, що підключення житлових будинків до мобільних міні-котелень вимагає проведення цілого комплексу попередніх технічних робіт.
Відключення опалення - новини за темою
Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.
Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.
Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
