'Ситуація складна': у Києві сотні багатоповерхівок замерзають без опалення

Станом на вечір 23 січня в Києві без опалення залишаються ще 1200 багатоповерхівок.

В Україні складна ситуація з опаленням / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне:

Ситуація залишається складною, особливо в Києві

У Києві без опалення залишаються ще 1200 багатоповерхівок

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну селекторну нараду, на якій обговорив хід відновлювальних робіт в енергетичній сфері.

"Загалом ситуація залишається складною, особливо це стосується Києва та області, Дніпровщини - Дніпра, Кривого Рогу, Харкова та області, Запоріжжя, Сумської області та Чернігівської області. Окремо розібрали ситуацію в Одесі", - розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також повідомив про рішення щодо додаткових виплат усім робітникам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт, у розмірі 20 тис. грн щомісяця протягом трьох місяців, починаючи з січня.

"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного і кожну в ремонтних бригадах. Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися з прем'єр-міністром, з міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди їх отримають. Кожному робітникові, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тис. грн. За січень, лютий і березень цього року", - написав Зеленський.

Він також відзначив роботу Міністерства внутрішніх справ України: "Все максимально чітко і конкретно щодо запасів генераторів і обладнання, щодо реальної допомоги містам, і найбільше - Києву, щодо пунктів обігріву та підтримки людей". "На жаль, у столиці досі без опалення будинки. Максимум бригад, максимум обладнання застосовується, щоб допомогти людям", - зазначив президент.

Також Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Юлією Свириденко програми, які можуть підтримати економіку і громади: "Те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати". "Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати і утримувати генератори. Чиновники сьогодні повинні представити все суспільству", - розповів він.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

Ситуація з опаленням у Києві: головне

Станом на вечір 23 січня в Києві без опалення залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 і 20 січня, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко,

"На 18:00 без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 і 20 січня", - написав Кличко.

Він додав, що комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в інші будинки.

Відключення опалення: експерт про сценарій для Києва

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко висловився про можливість відновлення опалення та інших комунальних послуг у Києві після масштабних обстрілів з боку РФ. Він зазначив, що підключення житлових будинків до мобільних міні-котелень вимагає проведення цілого комплексу попередніх технічних робіт.

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

