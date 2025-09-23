Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Келлогом: про що говорили сторони

Президент України розповів спецпредставнику Трампа про контрнаступ ЗСУ біля Покровська і Добропілля.

Зустріч Зеленського та Кіта Келлога відбулася в Нью-Йорку / Фото: president.gov.ua

У США відбулася зустріч Зеленського та Келлога

Президент України поінформував про ситуацію на фронті

Обговорювалися гарантії безпеки та захист українського неба

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником глави США Дональда Трампа - генералом Кітом Келлогом.

Зеленський подякував Келлогу за підтримку і допомогу та особливо відзначив зусилля Трампа, щоб закінчити війну і зупинити вбивства, передає Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський поінформував про ситуацію на фронті.

"Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля та Покровська", - написав президент у Telegram.

Кіт Келлог, у свою чергу, відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції.

"Окрема увага - розвитку співробітництва України та Сполучених Штатів, зокрема, угоді щодо дронів та угоді щодо закупівлі американської зброї. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба", - йдеться в повідомленні.

Стіф Віткофф і Кіт Келлог - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Зустріч Зеленського та Кіта Келлога у США:

Візит Зеленського до США - що відомо

Як писав Главред, 22 вересня президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до США. Літак приземлився в Нью-Йорку. Це особисто підтвердив лідер держави.

23 вересня президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Зеленським, а також із лідерами ще десяти держав. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Зеленський підтвердив, що цього тижня відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

18 серпня 2025 року з європейськими лідерами і Зеленським, Дональд Трамп заявив, що готує тристоронню зустріч із президентами України та Росії - Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Трамп також заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним організувати буде нелегко.

Коли може закінчитися війна: думка експерта

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вважає, що питання завершення російсько-української війни має прояснити до кінця осені. Саме тоді стане зрозумілою роль США, Китаю та можливий формат завершення війни – чи буде мова про припинення вогню, чи інший варіант.

"Єдиний реалістичний сценарій - це повне та безумовне припинення вогню з верифікацією, можливе із залученням миротворчого контингенту для розведення сторін. За цим сценарієм, наприклад, завершили війну в Кореї, де досі триває режим перемир'я", - сказав Леонов в інтерв'ю Главреду.

