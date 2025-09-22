Зеленський прибув до США: розкрито деталі запланованих зустрічей

Президент України візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський прибув до США / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули до Нью-Йорка

Президент України зустрінеться з Дональдом Трампом

Володимир Зеленський візьме участь у Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською прибули до США. Літак приземлився в Нью-Йорку. Це особисто підтвердив лідер держави.

Зеленський візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН. Також запланована його участь у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей та саміті Кримської платформи. Цього року Кримський саміт уперше вийшов на глобальний рівень.

"Ми пам'ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня", - написав Зеленський.

Загалом заплановано майже два десятки зустрічей протягом наступних кількох днів.

"Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив президент.

Дивіться відео з візитом Володимира Зеленського до США:

Зеленський прибув до США / фото: скріншот

Хто ухвалюватиме рішення про мир - думка експерта

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Москві. На його думку, варто говорити не з РФ, а зі США та Китаєм. За його словами, з Кремлем нема про що говорити - варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.

"Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Кремлі. Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть у Пекіні. Це головний постулат, який ми маємо зрозуміти... Тільки там, на зустрічі Вашингтона і Пекіна, ухвалюватимуть рішення про подальшу долю українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що врегулювання війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж очікувалося. Переговори щодо завершення війни перебувають на останніх 10 ярдах шляху, саме тому вони такі важкі.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: якщо Європа "зробить свій внесок" у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже через 2-3 місяці. Він підкреслив, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів і припиненні війни.

