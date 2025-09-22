Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі

Зустріч президентів України та США відбудеться вже цього тижня.

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом / Колаж Главред, фото скрін з відео

Що відомо:

Зеленський проведе зустріч з Трампом

Переговори Зеленського і Трампа відбудуться цього тижня

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Це Зеленський особисто підтвердив у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що зустріч з Трампом відбудеться вже цього тижня. Загалом Зеленського наголосив на тому, що цей тиждень буде напруженим, адже буде багато дипломатичної роботи.

"Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – уже завтра", - сказав Зеленський.

Також відбудеться глобальний саміт щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія.

"Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - підсумував президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленський підтвердив заплановану зустріч з Трампом / Фото: скріншот

Хто ухвалюватиме рішення про мир - думка експерта

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Москві. На його думку, варто говорити не з РФ, а зі США та Китаєм. За його словами, з Кремлем нема про що говорити - варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.

"Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Кремлі. Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть у Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти ... Тільки там, на зустрічі Вашингтона і Пекіна, ухвалюватимуться рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США.

В інтерв'ю Fox News держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру потрібна згода обох сторін, але поки що немає результатів із російського боку.

"Ми не отримали таких результатів від Росії", - зазначив він.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що врегулювання війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж очікувалося. Переговори щодо завершення війни перебувають на останніх 10 ярдах шляху, саме тому вони такі важкі.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: якщо Європа "зробить свій внесок" у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже через 2-3 місяці. Він підкреслив, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів і припиненні війни.

