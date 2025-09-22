Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі

Ангеліна Підвисоцька
22 вересня 2025, 00:39
19
Зустріч президентів України та США відбудеться вже цього тижня.
Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом / Колаж Главред, фото скрін з відео

Що відомо:

  • Зеленський проведе зустріч з Трампом
  • Переговори Зеленського і Трампа відбудуться цього тижня

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Це Зеленський особисто підтвердив у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що зустріч з Трампом відбудеться вже цього тижня. Загалом Зеленського наголосив на тому, що цей тиждень буде напруженим, адже буде багато дипломатичної роботи.

відео дня

"Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – уже завтра", - сказав Зеленський.

Також відбудеться глобальний саміт щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія.

"Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - підсумував президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленский
Зеленський підтвердив заплановану зустріч з Трампом / Фото: скріншот

Хто ухвалюватиме рішення про мир - думка експерта

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Москві. На його думку, варто говорити не з РФ, а зі США та Китаєм. За його словами, з Кремлем нема про що говорити - варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.

"Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Кремлі. Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть у Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти ... Тільки там, на зустрічі Вашингтона і Пекіна, ухвалюватимуться рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США.

В інтерв'ю Fox News держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру потрібна згода обох сторін, але поки що немає результатів із російського боку.

"Ми не отримали таких результатів від Росії", - зазначив він.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що врегулювання війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж очікувалося. Переговори щодо завершення війни перебувають на останніх 10 ярдах шляху, саме тому вони такі важкі.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: якщо Європа "зробить свій внесок" у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже через 2-3 місяці. Він підкреслив, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів і припиненні війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Трамп новини мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі

00:39Політика
"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

00:23Війна
Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заяви

Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заяви

22:52Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Останні новини

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

21 вересня, неділя
23:08

Зальоти РФ у НАТО: експерт пояснив, до чого насправді готується Кремль

22:52

Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заявиВідео

22:47

Максимальне задоволення: що робить щасливим кожен знак зодіаку

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
22:30

Все встало на паузу, окрім війниПогляд

22:13

МІГи в Естонії: як це впливатиме на нашу війну?Погляд

22:12

Загроза стрімкого подорожчання євро: несподіваний прогноз щодо валютного курсу

22:06

Витримують будь-яку зиму: топ-5 вживаних авто з "бронею" проти корозії

Реклама
21:27

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховищаВідео

21:25

Арестович попався на фейкових зборах "на ЗСУ": скандальні деталі

20:55

Знову росіяни: НАТО підняло винищувачі для перехоплення несподіваного гостя

20:28

Чому кішки їдять траву: вчені назвали дивну причину

20:18

Toloka б'є з глибини: деталі про розумні підводні дрони з нейромережами та зарядом

19:51

Фінал у Токіо зупиняли двічі: чому лише одна українка здобула медаль

19:40

Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:28

Як не розоритися на опаленні: простий трюк для холодного сезонуВідео

18:56

Несумісні попередники: після яких культур озимий часник не слід садитиВідео

18:44

В Україні знайшли безцінні козацькі скарби - де саме і що там булоВідео

18:26

Китай однозначно підтримує РФ у війні: розкрито головну причинуВідео

Реклама
18:02

Трамп раптово змінив позицію: що буде з Польщею в разі ескалаціїВідео

17:32

Проект "Лялечка": інженери показали "ковчег" для порятунку людства

17:30

Повзла просто біля узбіччя: в Україні помітили рідкісну змію з Червоної книги

17:27

Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

17:11

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

16:22

НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

16:08

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанніВідео

15:50

"Концерт закінчився приколом": Дантес травмувався прямо на сцені

15:23

Заморозки - не біда, а смачніша їжа: ТОП овочів, що розкривають смак на холодіВідео

15:09

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

14:38

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:35

Найскладніша загадка на уважність: де заховані два обличчя

14:20

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:11

Не просто звичка: чому собака лиже лапи та коли варто бити на сполох

13:37

Після довгої паузи: відомий український гурт хоче повернутись на Нацвідбір

13:25

Путін прибрав скандального генерала-"героя Росії": як він облажався в Україні

13:16

Чому насправді не збили російські літаки над Естонією - в Bild розкрили нюанс

12:40

Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по КримуВідео

12:38

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

12:24

Тіні вважалися знаками: чому для предків 22 вересня було справжнім святомВідео

Реклама
12:14

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

12:05

Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економістВідео

11:50

Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарійВідео

11:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

11:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 вересня (оновлюється)

11:17

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

11:11

Путін посилив удари по Україні: що вирішили на Заході щодо введення військ

10:32

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 вересня: Козерогам потрібен відпочинок, Дівам - прорив

10:20

Українцям варто замінити паролі: нардеп попередив про масштабний злив даних

10:10

"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти