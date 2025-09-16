Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

Президент України заявив про готовність зустрічатися з російським диктатором віч-на-віч.

Зеленський готовий зустрічатися з Путіним віч-на-віч / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головне:

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним

Існує порядок пунктів для обговорення

Досягнення миру має передбачати припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі Ялтинська європейська стратегія 12 вересня амприканському журналісту Фаріду Закарії. Інтерв'ю було опубліковано CNN кількома днями пізніше.

У Зеленського запитали, чи готовий він зустрітися з Путіним віч-на-віч.

"Іноді нам це потрібно. Навіть якщо ми не любимо один одного", - відповів Зеленський.

За його словами, є порядок пунктів для обговорення.

"По-перше, нам потрібна зустріч із результатом припинення вогню. І він [Путін] не готовий до зустрічі сьогодні. Це правда. Так. Якщо ж він захоче поговорити про території, про якісь історичні божевілля тощо, я готовий із ним поговорити. Але не через американців, не через європейців. За їхньої підтримки - так, але не через них", - заявив Зеленський.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не відкидав зустрічі з президентом України, однак сумнівається в її сенсі. Він запропонував Зеленському зустрітися в Москві.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського в Москву.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Чого чекати від зустрічі Путіна і Зеленського: думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що від переговорів між Зеленським і Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України.

За його словами, Путін може готувати пастку. Господар Кремля може спробувати створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від Зеленського виконання умов, неприйнятних для України.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - сказав політолог під час чату на Главреді.

Про персону: Фарід Закарія Фарід Закарія (англ. Fareed Rafiq Zakaria) — американський журналіст індійського походження, один з найбільш впливових і популярних американських політичних аналітиків, експерт в області міжнародних відносин; редактор тижневика Newsweek International. Закарія народився в індійському місті Мумбаї в мусульманській сім'ї. Відвідував школу при Соборі Джона Коннона в Мумбаї. Він отримав ступінь бакалавра мистецтв в Єльському університеті, де був президентом Єльського Політичного Союзу, а пізніше, в 1993 році, отримав ступінь доктора філософії Гарвардського університету, де займався політологією під керівництвом Самюеля П. Хантінгтона і Стенлі Хоффмана, пише Вікіпедія. Закарія писав на різні теми для New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker і Slate. Закарія є автором книг "From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role" (Прінстон, 1998), "The Future of Freedom (англ.)" (Нортон, 2003) і "The Post-American World" (2008). Був новинним аналітиком на телеканалі АВС; створив щотижневу новинну ТВ-програму Foreign Exchange with Fareed Zakaria на телеканалі PBS (2005—2008). Його щотижнева програма Fareed Zakaria GPS була показана вперше на CNN в червні 2008 року і з того часу транслюється щонеділі після полудня.

