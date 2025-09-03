Путін звернувся до Зеленського з пропозицією і розкрив свій 'план закінчення війни'

На пресконференції в Китаї Путін озвучив цинічну позицію Росії щодо України.

Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 61 окрема механізована Степова бригада

Ключові тези Путіна:

Ми проти вступу України в НАТО, але не проти вступу України в ЄС

Якщо Зеленський хоче, нехай приїжджає в Москву для зустрічі

РФ бореться нібито не за території, а за право людей говорити своєю мовою

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі із президентом України, однак сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися у Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні, передають росЗМІ.

За словами російського диктатора, така зустріч можлива. Він нібито вже повідомив про це президента США Дональда Трампа.

Вступ України до ЄС і НАТО

На пресконференції в Китаї лід РФ також заявив, що Україна має право вступати до Європейського Союзу, але проти членства країни в НАТО. За його словами, це є "ключовою позицією Росії" у відносинах з Україною та міжнародною спільнотою.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки України

Лідер РФ заявив, що гарантії безпеки України не пов’язані з територіями. Росія нібито ніколи не ставила це питання як умову.

Крім цього, лідер країни-агресорки порадив вирішувати питання територій через референдум, "але для цього необхідно скасувати воєнний стан та провести вибори". Він цинічно додав, що українська влада повинна враховувати думку народу у таких питаннях.

"Безпека України не може забезпечуватися за рахунок безпеки Росії", - заявив Путін.

Завершення війни

Особливу увагу Путін приділив "захисту прав населення". Росія нібито бореться не за території, а за право людей "говорити своєю мовою та жити в своїй культурі.

Путін не забув похвалити хід агресії РФ проти України і дії окупантів. Диктатор стверджує, що російські війська "наступають успішно", однак бойові дії залишаються "складною та жорстокою справою". У випадку неможливості "мирного вирішення конфлікту", Росія буде діяти виключно військовим шляхом.

На його думку, Україна не здатна вести наступальні дії, а сили ЗСУ перекидаються для "латання дір у зоні СВО". Водночас він підкреслив, що РФ "не можна розслаблятися на спецоперації".

Також російський лідер "у трагедії в Україні" звинуватив тих, "хто геть-чисто ігнорував інтереси Росії у сфері безпеки". Путін також наголосив, що попередні мирні пропозиції Росії у 2022 році нібито "не викликали відторгнення" з боку Києва.

Лідер Кремля стверджує, що питання "термінів та результатів спецоперації не підлягають прогнозуванню". При цьому він підкреслив, що "більшість російських військових підтримує цілі Росії у СВО", однак завершення війни російський диктатор нібито хотів би досягати мирними засобами.

"Бачу світло наприкінці тунелю щодо українського врегулювання", - сказав Путін.

Коментарі щодо легітимності влади України

Путін назвав Зеленського "діючим главою адміністрації" і поставив під сумнів легітимність українських рішень. Конституційний суд України, за його словами, не має кворуму та повноважень, що робить його шлях "в нікуди".

Відносини з Трампом

Крім цього, Путін стверджує, що всі лідери, з якими він спілкувався у Китаї, підтримали зустріч із Трампом на Алясці. Також він підтвердив запрошення Трампа до Москви, але підготовка до можливої ​​зустрічі з президентом США у Росії не ведеться, її "терміни невідомі".

ШОС / Інфографіка: Главред

Заморожені активи РФ

Путін вирішив пригрозити Заходу і заявив, що передача Україні заморожених російських активів нібито завдасть шкоди міжнародній економіці. Він також назвав "неприпустимим" тон Заходу у питаннях економічного діалогу та вважає, що події в Україні використовуються "для вирішення економічних питань у відношенні окремих держав".

Світовий порядок

Також лідер РФ поділився своїм баченням світу. Він заявив, що "однополярний світ повинен завершити своє існування", а багатополярність передбачає "рівні права всіх держав". На думку Путіна, "контури нового світового порядку вже сформовані".

Саміт ШОС і парад у Пекіні - що відомо

Нагадаємо, під час саміту ШОС російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін вкотре озвучив низку цинічних заяв щодо війни проти України та презентував власне бачення її завершення. Тим часом офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь оголосив про запровадження на рік пробного режиму 30-денного безвізу для громадян Росії.

Під час зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо Путін традиційно намагався виправдати агресію, стверджуючи, що Росія начебто ніколи не мала наміру нападати. Війна в Україні, на його думку, є наслідком підтримки Заходом "державного перевороту" в Києві.

Крім того, 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни. На параді були присутні понад 26 глав держав. Після початку заходу президент США Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у змові.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається віддавати свої території. Зеленський підкреслив, що будь-які поступки лише підштовхнуть Путіна до подальшої агресії.

Про джерело: "РИА Новости" "РИА Новости" - російське інформаційне агентство, один із головних рупорів російської пропаганди. Входить до медіагрупи "Россия сегодня" і є частиною цього бренду. Головний директор - відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. РИА Новости заборонено до мовлення в Євросоюзі за звинуваченням у маніпулюванні інформацією та грубому спотворенні фактів.

