"Війна може закінчитися через 60 або 90 днів": Бессент назвав основну умову

Бессент розкритикував закупівлі нафти РФ деякими європейськими країнами / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

США не будуть вводити додаткові мита на китайські товари

Бессент розкритикував закупівлі нафти РФ деякими європейськими країнами

Якщо Європа "зробить свій внесок" у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже через 2-3 місяці. Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у спільному інтерв'ю агентствам Reuters і Bloomberg, наголосивши, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів і припиненні війни.

Він зазначив, що адміністрація Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо тільки європейські країни не запровадять високі мита на Китай та Індію.

"Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не будемо рухатися вперед без європейців", - сказав він.

Бессент нагадав, що Трамп закликає європейські країни ввести мита в розмірі від 50% до 100% для Китаю та Індії, щоб позбавити Росію доходів від продажу нафти - основного джерела доходів. При цьому він розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії з російської нафти, заявивши, що вони сприяють фінансуванню конфлікту.

"Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів".

Бессент також заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для розгляду питання щодо посилення санкцій стосовно російських компаній, включно з такими великими нафтовими компаніями, як "Роснефть" і "Лукойл", а також для підготовки до більш активного використання російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Цього можна було б домогтися, спочатку вилучивши невеликі частини заморожених активів на суму 300 мільярдів доларів, або розмістивши їх у спеціальній юридичній особі, яка могла б служити забезпеченням за кредитом для України, сказав він.

Санкції у 500% проти Росії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, наприкінці червня Ліндсі Грем говорив, що Трамп схвалив просування законопроєкту про 500% мита проти покупців російських енергоносіїв. Тоді він прогнозував ухвалення документа після липневої паузи в Сенаті.

У середині липня Трамп поставив Росії 50-денний ультиматум: або мирна угода з Україною, або мита проти країн, які купують її нафту та енергоносії. Пізніше ультиматум було скорочено до 12 днів. У зв'язку з цим Грем відклав свій законопроект. Однак жодних істотних рішень (крім мит у 25% проти Індії) Трамп не ухвалив.

15 серпня між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбувся саміт на Алясці. За його підсумками Трамп відмовився від вимог щодо припинення вогню і тепер фактично не готовий запроваджувати санкції щодо Росії.

Інші новини:

