Контрнаступу ЗСУ поки не буде: у розвідці Естонії назвали причину і терміни

Окупанти РФ намагатимуться максимально знищити наступальні можливості України, впевнений Марго Гросберг.

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В Естонії оцінили перспективи контрнаступу ЗСУ / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ

Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг прокоментував перспективи контрнаступ Збройних сил України.

Українські сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в обороні РФ, цитує його ERR.

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони вибирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – підкреслив естонський воєначальник.

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Він також упевнений, що окупанти РФ намагатимуться максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи для цього артилерію, мінні поля, а також удари з повітря.

Разом з тим глава естонської військової розвідки каже, що ЗСУ не зволікають з контрнаступом через те, що РФ за останні дев'ять місяців витратила багато сил на розвиток своєї оборони на захоплених територіях.

"З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота", – уточнив він і продовжив, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць в російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.

"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", - додав Гросберг.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, Чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данилов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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