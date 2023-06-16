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Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал Міллі

Альона Вороніна
16 червня 2023, 08:47 оновлено 16 червня, 08:48
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Зараз наступальні дії українських військових відбуваються зі стабільним результатом, Україна досягає сталого прогресу. Але це поки що початкова стадія.
Украинские военные, Марк Милли
Контрнаступ ЗСУ займе значний час і доведеться заплатити високу ціну, вважає Міллі/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Україна досягне результату під час контрнаступу, проте на це піде багато часу і доведеться заплатити високу ціну.

Зараз початкова стадія контрнаступу, під час якої українським військовим вдається просуватися зі стабільним результатом. Про це заявив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, повідомляє Sky News.

"Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу. Це дуже складний та інтенсивний бій і, ймовірно, займе значний час і доведеться заплатити високу ціну", – поділився своїм прогнозом Міллі.

У той же час він звернув увагу, наскільки сильно відрізняється моральна налаштованість українських військових і російських окупантів. Міллі зазначив, що бойовий дух російських загарбників перебуває на дуже низькому рівні, а їхнє військове керівництво не завжди діє послідовно.

"Вони (російські окупанти – ред.) сидять на оборонних позиціях, і багато хто з них навіть не знає, навіщо він там", – зазначив Міллі.

Війна в Україні

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив впевненість, що війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися раніше 2024 року. Проте, за його словами, потрібно займатися плануванням лише після конкретних успіхів ЗСУ.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр ввечері 15 червня розповіла, що на фронті зараз триває наступ та оборонні дії. На різних напрямках та районах відбуваються бої – ЗСУ впевнено просуваються. У той же час ворог на сході продовжує концентрувати значну кількість сил та підтягує резерви з інших напрямків. Відомо, що із півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що українські військові 15 червня продовжували проводити контрнаступальні дії щонайменше на 3-х напрямках фронту і досягли певних успіхів. Зокрема, були проведені успішні дії на північ і північний захід від Бахмута. Крім цього захисники України просунулися до кілометра на заході Донеччини і продовжують спроби покращити свої тактичні позиції біля Вугледара.

Дивіться відео про те, що загроза ударів ракетами зростає, натомість українська ППО стає міцнішою:

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