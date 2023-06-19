"На швидкі успіхи не чекайте": майор ЗСУ відверто розповів про контрнаступ

Вже є на півдні кілька напрямків розвідки боєм, які дають результат, підкреслив Олександр Ганущин.

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ЗСУ готуються до контрнаступу / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

На сьогодні підрозділи Збройних сил України проводять на фронті розвідку, вивчаючи ситуацію, розповів майор 103 бригади ТрО, депутат Львівської облради Олександр Ганущин.

За його словами, українські захисники намагаються з'ясувати, чим володіє ворог, як працюють і реагують його тили, як реагують його резерви. Про це він розповів Апострофу.

Разом з тим український військовий звернув увагу на те, що вже є на півдні кілька напрямків розвідки боєм, які дають результат, при цьому є і деокуповані населені пункти.

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"Також є результат у знищенні окремих ліній логістики, окремих ліній і штабів ворога. Це не комп'ютерна гра, важко, кожен день потрібно враховувати і розраховувати не тільки власні сили, а й те, що може проти тебе зробити ворог. Тому швидких рішень і швидких успіхів не буде. Але однозначно перемога буде за нами", - додав Ганущин.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, Чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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