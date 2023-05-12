ЗСУ потрібно тиснути на окупантів Росії, вони готові до поразки і втечі з України - Зеленський

Сили оборони України отримають ще більше зброї і можливостей, щоб зупинити країну-агресорку Росію і відновити мир, сказав Володимир Зеленський.

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Окупанти Росії вже подумки готуються до поразки у війні - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Instagram в. Зеленського, 28-ма ОМБр

Армії України потрібно тиснути на окупаційну армію Росії, щоб загарбники втекли з української землі. Ворог вже програв битву в своїх думках і готовий до поразки. Війська отримають ще більше зброї і можливостей, щоб зупинити окупантів і відновити мир. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 12 травня, він сказав про те, що ЗСУ потрібно тиснути на окупантів РФ, щоб вони втекли з української землі. Ворог вже готовий до поразки.

"Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну в своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхню помилку, їхні втрати", - сказав Зеленський.

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Глава держави подякував усім захисникам України і додав, що вони отримають ще більше озброєнь і можливостей, щоб зупинити ворога.

"Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора і відновити мир", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що сили оборони України поки що не готові до переходу в контрнаступ.

Українським військам потрібно більше часу на підготовку та отримання деяких озброєнь.

За словами Зеленського, ЗСУ в потрібний час перейдуть у контрнаступ, щоб не допустити заморозки війни.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах окупантів Росії. Як вважає Гаврилов, вже в поточному або наступному місяці можна буде побачити крах російських загарбників.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин поскаржився, що контрнаступ ЗСУ, мовляв, "вже почався". За його словами, українська армія нібито може піти "на Білгородську і Брянську області".

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