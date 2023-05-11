На Україну очікує складна операція, успіх ЗСУ залежить від трьох ключових факторів - Bloomberg

Якщо Україна не доб'ється значних успіхів на полі бою, на Київ можуть посилити тиск щодо підписання з агресором РФ угоди про припинення вогню.

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Успіх ЗСУ залежить від рівня навчання, роботи розвідки та протистояння авіації військ РФ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП, Макс Левін

Україна напередодні контрнаступу ЗСУ отримала арсенал зброї на 30 мільярдів доларів, проте невідомо, чи достатньо буде такої військової допомоги. Українській армії належить провести складну загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Успіх сил оборони України залежатиме від трьох факторів – навчання, розвідувальних даних та здатності протистояти авіації окупантів Росії. Якщо українські сили оборони не доб'ються значного успіху, на Київ можуть посилити тиск з метою підписання угоди з Москвою щодо припинення вогню.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що Україна перед контрнаступом отримала озброєння на суму на $30 млрд.Розмір військової допомоги перевищує річні витрати на будь-яку країну НАТО, крім США. Але не факт, що такої допомоги буде достатньо для реалізації завдань.

Також вказується, що для того щоб досягти успіху під час контрнаступу, Україні потрібно буде провести складну загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Подібною підготовкою володіють не всі армії світу.

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Крім того, Україна повинна забезпечити координацію піхоти, бронетехніки, саперів і ППО, щоб по-максимуму посилити вплив понад 200 одиниць танків, 300 БПМ та інших озброєнь, які українська держава отримала з грудня минулого року.

Крім цього, журналісти відзначили, що українські військові командири занижували очікування і багаторазово закликали посилити допомогу і надати Україні більше ППО, а також далекобійні ракети.

"Жодна армія ніколи не вірить, що вона достатньо добре оснащена, щоб виконувати те, що від неї вимагається. Це природа військових", - пояснив такі заяви колишній полковник морської піхоти США Марк Канкіан.

Успіх контрнаступу ЗСУ залежить від трьох факторів

Згідно з оцінками військових аналітиків, успіх армії України залежатиме від факторів, які конкретно не пов'язані з озброєннями. Зокрема, від навчання, даних розвідки та здатності протистояти переважаючій авіації окупантів Росії.

Також підкреслюється, що якщо Україні не вдасться досягти вагомих успіхів, взимку може бути черговий глухий кут на фронті, внаслідок чого на Київ можуть чинити тиск для підписання з Москвою угоди про припинення вогню.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України поки що не готові до контрнаступу. ЗСУ потрібно більше часу на підготовку та отримання частини озброєнь, які повинен надати Захід. За словами президента, армія піде в наступ, коли буде готова, щоб не допустити заморозки війни.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії. Як вважає Гаврилов, вже в поточному або наступному місяці можна буде побачити крах військ загарбників або економіки РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що ЗСУ ретельно готуються до контрнаступальної військової операції. Армія негайно перейде в наступ відразу після того, як буде ухвалено відповідне рішення військового і політичного керівництва країни.

Дивіться відео, в якому Кочетков зробив прогноз про напрямок контрнаступу ЗСУ

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