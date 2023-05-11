УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пригожин в істериці заявив про "розпал контрнаступу" і чекає ЗСУ на Брянщині та Білгородщині

Андрій Ганчук
11 травня 2023, 14:11 оновлено 11 травня, 14:27
400
Сили оборони України заходять у фланги окупантів Росії на Бахмутському напрямку і діють успішно, сказав ватажок ПВК бойовиків Вагнера Євген Пригожин.
Пригожин, ВСУ
Пригожин вигадав "наступ ЗСУ на Брянську і Бєлгородську області" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ, мовляв, "вже розпочався". Він розповів, як українські війська б'ють окупантів на Бахмутському напрямку і зробив прогноз про нібито "похід армії України" на Брянську і Бєлгородську області країни-агресора Росії.

Пропагандисти російського ресурсу Смотри опублікували телефонний коментар Пригожина, в якому він сказав, що, мовляв "контрнаступ ЗСУ йде повним ходом".

"Контрнаступ йде повним ходом. На Артемівському напрямку (так окупанти називають Бахмутський напрямок, - ред.) підрозділи ЗСУ заходять у фланги і, на жаль, на деяких ділянках це успішно у них виходить. Ми далі йдемо в Артемівську (так загарбники називають Бахмут, - ред.), щоб його закрити. План ЗСУ в дії - ми йдемо і закриваємо їх, а вони закривають нас", - сказав Пригожин.

відео дня

Далі він вигадав, що ЗСУ нібито мають намір не просто продавити Бахмутський напрямок, а й, мовляв, "піти до Брянської і Білгородської областей".

"Для ЗСУ важливо зараз - проломити Артемівський напрямок. Наступними напрямками будуть Брянська, Бєлгородська області з виходом на територію РФ і Запоріжжя. Їм потрібно спочатку розібратися з Артемівським напрямком з ПВК Вагнер, закінчити цю історію, і після цього, на підйомі, з усім бойовим духом йти до Запоріжжя, Брянської, Білгородської областей . Тому наступ ЗСУ почався - всі частини, які пройшли підготовку, отримали необхідне озброєння, техніку, танки і все інше, вони вже повністю задіяні. І після того як вони спробують свої сили, розімнуть м'язи, далі будуть задіяні північний напрямок і південний", - підкреслив Євген Пригожин.

Україну території Росії не цікавлять

Нагадаємо, Україна на всіх рівнях влади неодноразово підкреслювала, що Києву не потрібні російські території – ЗСУ мають намір звільнити виключно свої землі в межах 1991 року.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України поки що не готова перейти до контрнаступальної операції. Київ потребує більше часу на підготовку та отримання обіцяних Заходом озброєнь. За його словами, ЗСУ, коли будуть готові, підуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни з агресором РФ.

Заступник глави Міноборони Володимир Гаврилов говорив, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах російських окупантів. На його думку, вже в поточному або наступному місяці можна буде спостерігати за подіями, які призведуть до краху або військових угруповань РФ, або її економіки.

Глава уряду України Денис Шмигаль зазначив, що ЗСУ ретельно готуються до контрнаступу. Сили оборони негайно підуть у наступ відразу після того, як відповідне рішення буде ухвалено на рівні військового і політичного командування.

Дивіться відео, в якому Пригожин оцінив президентські амбіції Пригожина в Росії

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Євген Пригожин війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Британія передає Україні ракети Storm Shadow: міністр оборони Уоллес офіційно підтвердив

Британія передає Україні ракети Storm Shadow: міністр оборони Уоллес офіційно підтвердив

15:01 Світ
Пригожин в істериці заявив про "розпал контрнаступу" і чекає ЗСУ на Брянщині та Білгородщині

Пригожин в істериці заявив про "розпал контрнаступу" і чекає ЗСУ на Брянщині та Білгородщині

14:11 Світ
Влада РФ в руках Кадирова чи Пригожина призведе до розпаду - експерт

Влада РФ в руках Кадирова чи Пригожина призведе до розпаду - експерт

13:50 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:09

Як потрібно їсти щавель: цікаві факти про популярну зелень приголомшать

15:05

Світ Навиворіт - Колумбія: Комаров покаже людей, що борються зі злом в найбільш злочинному місті

15:01

Британія передає Україні ракети Storm Shadow: міністр оборони Уоллес офіційно підтвердивВідео

14:26

Чи можна пити каву з молоком і навіщо це робити: приголомшливі відомості про напій

14:25

"Берегли історію, але нас там не шкодували": літня російська актриса виправдала війну в Україні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:11

Пригожин в істериці заявив про "розпал контрнаступу" і чекає ЗСУ на Брянщині та БілгородщиніВідео

13:50

Влада РФ в руках Кадирова чи Пригожина призведе до розпаду - експертВідео

13:45

Ніжне серце музики: як зараз виглядає абсолютний рекордсмен Євробачення Сальвадор СобралВідео

13:18

Україна не збирається здавати Бахмут, ЗСУ в місті добилися часткових успіхів - ДаніловВідео

Реклама
13:00

Як раз і назавжди позбутися від попелиці: прості поради для всіх дачників

12:54

Дивовижна оптична ілюзія: лише генії знайдуть захованого чоловіка за 15 секунд

12:35

Змінюють правила гри: Британія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow - CNNВідео

12:32

Україна отримає винищувачі F-16, пілоти ЗСУ переламають ситуацію в повітрі - ДаніловВідео

12:27

Imagine Dragons у кліпі розповіли історію 14-річного українця зі зруйнованого росіянами селаВідео

12:19

Пальчики оближеш: 5 страв, які були в СРСР нарозхват

12:08

Українська зірка Вікінгів Кетрін Винник розридалася під час відвідування зруйнованого Ірпеня

11:54

Стужук зганьбилася черговою заявою з приводу окупантів

11:41

Україна переможе у війні до наступних виборів президента США - Зеленський

11:34

Скачки тарифів у квитанціях: як в Україні подорожчала комуналка

11:28

Україні потрібно більше часу для переходу ЗСУ в контрнаступ - ЗеленськийВідео

Реклама
11:27

Як сіють соняшники професіонали: 3 хитрощі для суперського врожаю

11:26

Путін боїться швидкої смерті Лукашенка: у Мережі розкрили плани диктатора щодо Білорусі

11:26

У Львові розгорівся скандал: блогерка підтримала любителів Лепса та обізвала українців "рагулятами"

11:19

Жабогадюкінг на найвищому рівні: Кочетков розповів, чим закінчаться розбірки Пригожина і ПутінаВідео

11:19

Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023" реклама

10:57

Йде нагнітання ситуації, Україна говоритиме з РФ хіба що на умовах Києва - ДаніловВідео

10:31

Лукашенка 9 травня могли отруїти в Москві - The MirrorВідео

10:30

Головоломка для найнаполегливіших: лише одиниці зможуть за 10 секунд знайти сумну панду

10:30

"Путін - найнебезпечніший дурень у світі": у NYT озвучили рецепт завершення війни в Україні

10:26

"На першому місці Соловйов, на другому - я": Симоньян не розуміє, чому українці хочуть її смерті

10:02

Чому 12 травня ніколи не можна витирати пил в будинку: прикмети і заборониВідео

09:51

2200 грн допомоги на місяць: кому в Україні покладені гроші від Міжнародної організації

09:47

Яких співробітників не можна забронювати від мобілізації: у Генштабі ЗСУ назвали спеціальностіВідео

09:37

Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги у війні з російськими окупантамиВідео

09:17

Україна перша в світі збила "Кинджал": Жданов розкрив деталі ганьби РФ

09:13

Гороскоп на сьогодні 11 травня 2023: Рибам - багато запрошень, Левам - погані покупки

09:00

Контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута, Пригожин хоче втекти з міста до його початку - КочетковЕксклюзив

08:58

Ліквідація дуже вигідна: на Путіна почалося конкурентне полюванняПогляд

08:57

У США не бачать відступу ПВК "Вагнер" з Бахмута - PoliticoВідео

08:47

Президент Чехії пояснив, чому Захід не дає Україні F-16

Реклама
08:32

Ситуація з курсом долара стабілізувалася: скільки буде коштувати валюта до кінця весниВідео

08:11

В Україні посилили правила блокування рахунків за борги по комуналці: що сталося

07:54

Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: "Не варто недооцінювати росіян"

07:13

"Завадить укласти угоду": Трамп відмовився назвати Путіна військовим злочинцем

06:41

Окупанти 72-ї бригади ЗС РФ, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок від ЗСУ - ISW

06:29

Чому Залужний не їде на військовий комітет НАТОПогляд

04:04

"Повна деградація": у мережі регочуть над п'яною Волочковою на мопедіВідео

03:30

Віталій Козловський розповів про таємну кохану і марні спроби зачати дитину

03:20

4 знаки зодіаку чекає незвичайний успіх влітку 2023: потужні перемоги і фінансовий прибутокВідео

03:00

Експерт оцінив, чи багато залишилося військових "лякалок" у ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти