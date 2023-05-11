Пригожин в істериці заявив про "розпал контрнаступу" і чекає ЗСУ на Брянщині та Білгородщині

Сили оборони України заходять у фланги окупантів Росії на Бахмутському напрямку і діють успішно, сказав ватажок ПВК бойовиків Вагнера Євген Пригожин.

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Пригожин вигадав "наступ ЗСУ на Брянську і Бєлгородську області" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ, мовляв, "вже розпочався". Він розповів, як українські війська б'ють окупантів на Бахмутському напрямку і зробив прогноз про нібито "похід армії України" на Брянську і Бєлгородську області країни-агресора Росії.

Пропагандисти російського ресурсу Смотри опублікували телефонний коментар Пригожина, в якому він сказав, що, мовляв "контрнаступ ЗСУ йде повним ходом".

"Контрнаступ йде повним ходом. На Артемівському напрямку (так окупанти називають Бахмутський напрямок, - ред.) підрозділи ЗСУ заходять у фланги і, на жаль, на деяких ділянках це успішно у них виходить. Ми далі йдемо в Артемівську (так загарбники називають Бахмут, - ред.), щоб його закрити. План ЗСУ в дії - ми йдемо і закриваємо їх, а вони закривають нас", - сказав Пригожин.

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Далі він вигадав, що ЗСУ нібито мають намір не просто продавити Бахмутський напрямок, а й, мовляв, "піти до Брянської і Білгородської областей".

"Для ЗСУ важливо зараз - проломити Артемівський напрямок. Наступними напрямками будуть Брянська, Бєлгородська області з виходом на територію РФ і Запоріжжя. Їм потрібно спочатку розібратися з Артемівським напрямком з ПВК Вагнер, закінчити цю історію, і після цього, на підйомі, з усім бойовим духом йти до Запоріжжя, Брянської, Білгородської областей . Тому наступ ЗСУ почався - всі частини, які пройшли підготовку, отримали необхідне озброєння, техніку, танки і все інше, вони вже повністю задіяні. І після того як вони спробують свої сили, розімнуть м'язи, далі будуть задіяні північний напрямок і південний", - підкреслив Євген Пригожин.

Україну території Росії не цікавлять

Нагадаємо, Україна на всіх рівнях влади неодноразово підкреслювала, що Києву не потрібні російські території – ЗСУ мають намір звільнити виключно свої землі в межах 1991 року.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України поки що не готова перейти до контрнаступальної операції. Київ потребує більше часу на підготовку та отримання обіцяних Заходом озброєнь. За його словами, ЗСУ, коли будуть готові, підуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни з агресором РФ.

Заступник глави Міноборони Володимир Гаврилов говорив, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах російських окупантів. На його думку, вже в поточному або наступному місяці можна буде спостерігати за подіями, які призведуть до краху або військових угруповань РФ, або її економіки.

Глава уряду України Денис Шмигаль зазначив, що ЗСУ ретельно готуються до контрнаступу. Сили оборони негайно підуть у наступ відразу після того, як відповідне рішення буде ухвалено на рівні військового і політичного командування.

Дивіться відео, в якому Пригожин оцінив президентські амбіції Пригожина в Росії

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