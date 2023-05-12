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ЗСУ оточать війська Росії у Бахмуті: Пригожин в істериці спрогнозував провал окупантів

Андрій Ганчук
12 травня 2023, 16:58 оновлено 12 травня, 17:04
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Армія України, мовляв, "зайняла тактичні висоти", з яких Бахмут видно як на долоні, сказав ватажок російських окупантів Вагнера Євген Пригожин.
Пригожин, Бахмут
Для початку оточення окупантів Росії у Бахмуті потрібен контроль над селом Берхівка - Пригожин / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Ватажок бойовиків Вагнера Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" Берховське водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, почнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

Пресслужба Пригожина в Telegram-каналі опублікувала відео, в якому він розповів про те, що російські окупаційні війська втекли зі своїх позицій на Бахмутському напрямку після того, як бойовики Вагнера передали їм фланги. Лише за 12 травня загарбники втратили 5 квадратних метрів.

За його словами, тепер ЗСУ, враховуючи контроль над трасою Часів Яр – Бахмут та Берховським водосховищем, мовляв, "зайняли тактичні висоти". Після того як українські війська звільнять село Берхівка, вони почнуть оточувати окупантів РФ у Бахмуті.

відео дня

"Противник підійде до Бахмута і перебуватиме від Бахмута на відстані 500 метрів, зайнявши тактичні висоти. Після втрати Берховського водосховища у противника повністю звільнена дорога Часів Яр-Бахмут, яку ми блокували, оточуючи Бахмут. По-перше, противник зуміє скористатися цією дорогою, а по-друге, він зайняв стратегічні висоти, з яких Бахмут як на долоні. Наступний крок - вони зайдуть до населеного пункту Берхівка і почнуть поступове оточення Бахмута", - підкреслив Пригожин.

Ситуація в Бахмуті

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом завдали поразки 72-й окремій мотострілецькій бригаді російських окупантів.

Атаку українських військових підтримував танк. У загарбників було більше техніки, проте вони не змогли протистояти бійцям сил оборони України.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський розповів, що ЗСУ відкинули окупантів Росії на Бахмутському напрямку на 2 кілометри.

За словами Сирського, українська армія виснажила бойовиків ПВК Вагнера, а на заміну їм прийшли менш підготовлені окупанти інших підрозділів РФ.

Ватажок ПВК Вагнера Пригожин сказав, що ЗСУ "прорвали фланги" окупантів Росії у Бахмуті.

Як заявив він, бойовики Вагнера, мовляв,"утримують 95% Бахмута". Пригожин назвав ситуацію "складною" і покликав главу Міноборони загарбників Шойгу особисто приїхати до міста і оцінити обстановку.

Дивіться відео, в якому Кочетков зробив прогноз про контрнаступ ЗСУ

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