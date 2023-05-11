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Україні потрібно більше часу для переходу ЗСУ в контрнаступ - Зеленський

Андрій Ганчук
11 травня 2023, 11:28 оновлено 11 травня, 11:30
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Армія України буде готова перейти в наступ, не можна допустити заморозки війни, на яку розраховує агресор Росія, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, ВСУ
Україні потрібно більше бронетехніки та інших озброєнь для контрнаступу ЗСУ - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленського, 28-ма ОМБр

Україні потрібно більше часу на підготовку контрнаступальної військової операції. Бойові бригади вже готові, проте ЗСУ все ще потребують бронетехніки та інших західних озброєнь. Українські війська згодом перейдуть у наступ, оскільки не можна допустити заморозки війни з країною-окупантом Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю BBC він розповів про те, що Києву ще потрібен час, щоб запустити початок контрнаступу ЗСУ. Українська держава потребує отримання обіцяної Заходом військової допомоги.

За словами президента, Україна вже могла б піти в наступ і просунутися вперед, але в такому випадку держава втратила б багато своїх людей.

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"Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно... Тому нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу", - сказав Зеленський.

За його словами, бойові бригади, в тому числі й ті, які пройшли навчання в країнах Північноатлантичного альянсу, вже "готові", проте армії потрібні "деякі речі",серед яких і бронетехніка, яку Київ отримує партіями.

Президент Зеленський висловив упевненість, що згодом ЗСУ зможуть перейти в наступ. Не можна допустити заморозки війни, на яку розраховує Росія.

Контрнаступ ЗСУ

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов раніше заявив, що контрнаступ Збройних сил України призведе до паніки в лавах агресора Росії. Як вважає Гаврилов, в поточному або наступному місяці можна буде спостерігати за подіями, які призведуть до краху окупаційної армії РФ або її економіки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що ЗСУ ретельно готуються до контрнаступу. На його думку, сили оборони підуть у наступ у потрібний час. Контрнаступ почнеться негайно після того, як відповідне рішення ухвалять військове і політичне командування.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна може провести не один контрнаступ у тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться добитися максимальних успіхів при звільненні своїх територій. За такого сценарію армія буде готуватися до нової військової операції.

Дивіться відео, в якому Кочетков розповів, де може початися контрнаступ ЗСУ

Інші новини:

Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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