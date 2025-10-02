Усе залежить від одного рішення: Зеленський зробив заяву про далекобійну зброю

Між Києвом і Вашингтоном триває "продуктивний діалог".

Зеленський обговорював із Трампом систему озброєння великого радіусу дальності / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези:

Київ і Вашингтон обговорюють постачання зброї для глибоких ударів по РФ

Усе залежить від рішення Трампа

США та Україна обговорюють постачання систем озброєння великої дальності. Результат залежатиме від рішення американської сторони. Про це заявив президент Володимир Зеленський перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти.

За його словами, між Києвом і Вашингтоном триває "продуктивний діалог".

"Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час розмови сторони обговорили постачання систем озброєння великого радіусу дальності.

"Ми побачимо. Усе залежатиме від його рішення. Це важливо", - додав глава держави.

Удари вглиб РФ і передача далекобійної зброї Україні

Як писав Главред, США нададуть Україні розвіддані для можливості здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі країни-агресора Росії. Завдяки новим розробкам Україні буде легше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру з метою позбавити Кремль доходів і нафти. Американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

За даними ЗМІ, США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda.

Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Своєю чергою, віце-президент США Джей Ді Венс зазначив, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про продаж ракет Tomahawk європейським країнам, які планують передати їх Україні.

Чи допоможуть ракети "Томагавк" закінчити війну: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що США явно піднімає градус. За його словами, теоретична поява ракет "Томагавк" в Україні - це не завершення війни, а новий виток ескалації.

"І в Росії прекрасно розуміють, що головні удари йтимуть по нафто- і газоперевалочних портах і станціях перекачування. Можливостей зробити блекаут у Москві майже немає, але призупинити експорт нафти - цілком реально. Тепер росіянам потрібно або дати страшну відповідь (що, насправді, неможливо) або продовжувати надувати щоки і говорити про те, як вони на всіх фронтах перемагають", - сказав Денисенко.

За його словами, говорити про контрпродуктивність такого розвитку подій немає сенсу.

"Насправді, ситуація складається так, що всі інші варіанти гірші, адже Путін, де-факто, вийшов із переговорного процесу, і найближчим часом жодних шансів на стабілізацію чи мирні переговори не було і немає", - зазначив.

