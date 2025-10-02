Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ

Barracuda - відносно недорога ракета, яка долає відстань приблизно в 900 км.

https://glavred.net/war/sobiraetsya-s-pomoshchyu-gaechnogo-klyucha-ssha-mogut-peredat-ukraine-rakety-barracuda-wsj-10703162.html Посилання скопійоване

Barracuda - це крилата ракета нового покоління / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Які далекобійні ракети США можуть передати Україні

Які можливості ЗСУ дадуть Barracuda і Tomahawk

США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda. Утім, остаточне рішення ще не ухвалено.

Як повідомляє Clash Report з посиланням на Wall Street Journal, США розглядають можливість передання Україні крилатих ракет Tomahawk з дальністю польоту близько 1500 миль (понад 2400 км) і крилатих ракет Barracuda з дальністю близько 500 миль (понад 800 км).

відео дня

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко раніше говорив, що якщо Україна отримає ракети Tomahawk, під ударом опиниться вся європейська частина Росії - від Санкт-Петербурга до Уралу. Tomahawk зроблять більш уразливими російські НПЗ, газові хаби, електростанції і транспортні вузли.

Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету Barracuda

Barracuda (іноді згадана як Barracuda-500) - це крилата ракета нового покоління, яка вперше була представлена у 2024 році. Зброя була розроблена американською компанією Anduril Industries.

На відміну від класичних важких крилатих ракет, Barracuda позиціонується як відносно недорога, масово вироблена ракета для ударних операцій великої кількості одиниць.

Згідно з відкритими даними, Barracuda-500 долає відстань приблизно в 900 км і несе бойову частину близько 45 кг.

Для наведення ймовірно використовуються GPS та інерціальні системи, проте точні технічні деталі не розголошуються.

Ракету виготовляють із дешевших матеріалів, а виробник стверджує про значне спрощення конструкції, зокрема, менше деталей та інструментів у виробництві, що знижує ціну одиниці.

Компанія Anduril Industries зазначає, що ракету Barracuda можна зібрати за допомогою гайкового ключа.

Запуск ракет можливий з винищувачів F-15E, F-18, F-16 і палетами Rapid Dragon. Попри те, що ракета була презентована у 2024 році, виробництво вже налагодив Тайвань.

Дивіться відео - Льотні випробування ракети Barracuda-500:

Ракети Tomahawk здатні переломити хід війни: думка експерта

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко вважає, що передача Україні крилатих ракет Tomahawk здатна кардинально переломити перебіг війни, перетворивши її на експоненціальне згасання для Росії.

В ефірі телеканалу Суспільне Романенко підкреслив, що Tomahawk - це не просто далекобійна, а дуже потужна зброя. Ракета несе бойову частину вагою 450 кг. Дальність польоту Tomahawk може становити близько 1500 км або навіть більше.

Таким чином, у зоні ураження опиняться два основні заводи в РФ, які випускають "Шахеди", а також підприємства, що виробляють ключові ракети: Х-101, "Калібр", "Кинджал" і балістичні "Іскандери".

"Якщо Україна здатна буде завдавати удари крилатими ракетами по цих підприємствах, Росія просто здмухнеться, і війна на виснаження для Росії буде експоненціально затухати", - підкреслив Романенко.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини

Як писав Главред, США нададуть Україні розвіддані для можливості здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі країни-агресора Росії. Завдяки новим розробкам Україні буде легше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру з метою позбавити Кремль доходів і нафти. Американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про продаж ракет Tomahawk європейським країнам, які планують передати їх Україні.

Інші новини:

Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред