Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ

Анна Ярославська
2 жовтня 2025, 10:05
240
Barracuda - відносно недорога ракета, яка долає відстань приблизно в 900 км.
Barracuda, Трамп, Зеленський
Barracuda - це крилата ракета нового покоління / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Які далекобійні ракети США можуть передати Україні
  • Які можливості ЗСУ дадуть Barracuda і Tomahawk

США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda. Утім, остаточне рішення ще не ухвалено.

Як повідомляє Clash Report з посиланням на Wall Street Journal, США розглядають можливість передання Україні крилатих ракет Tomahawk з дальністю польоту близько 1500 миль (понад 2400 км) і крилатих ракет Barracuda з дальністю близько 500 миль (понад 800 км).

відео дня

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко раніше говорив, що якщо Україна отримає ракети Tomahawk, під ударом опиниться вся європейська частина Росії - від Санкт-Петербурга до Уралу. Tomahawk зроблять більш уразливими російські НПЗ, газові хаби, електростанції і транспортні вузли.

Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ
Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету Barracuda

Barracuda (іноді згадана як Barracuda-500) - це крилата ракета нового покоління, яка вперше була представлена у 2024 році. Зброя була розроблена американською компанією Anduril Industries.

На відміну від класичних важких крилатих ракет, Barracuda позиціонується як відносно недорога, масово вироблена ракета для ударних операцій великої кількості одиниць.

Згідно з відкритими даними, Barracuda-500 долає відстань приблизно в 900 км і несе бойову частину близько 45 кг.

Для наведення ймовірно використовуються GPS та інерціальні системи, проте точні технічні деталі не розголошуються.

Ракету виготовляють із дешевших матеріалів, а виробник стверджує про значне спрощення конструкції, зокрема, менше деталей та інструментів у виробництві, що знижує ціну одиниці.

Компанія Anduril Industries зазначає, що ракету Barracuda можна зібрати за допомогою гайкового ключа.

Запуск ракет можливий з винищувачів F-15E, F-18, F-16 і палетами Rapid Dragon. Попри те, що ракета була презентована у 2024 році, виробництво вже налагодив Тайвань.

Дивіться відео - Льотні випробування ракети Barracuda-500:

Ракети Tomahawk здатні переломити хід війни: думка експерта

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко вважає, що передача Україні крилатих ракет Tomahawk здатна кардинально переломити перебіг війни, перетворивши її на експоненціальне згасання для Росії.

В ефірі телеканалу Суспільне Романенко підкреслив, що Tomahawk - це не просто далекобійна, а дуже потужна зброя. Ракета несе бойову частину вагою 450 кг. Дальність польоту Tomahawk може становити близько 1500 км або навіть більше.

Таким чином, у зоні ураження опиняться два основні заводи в РФ, які випускають "Шахеди", а також підприємства, що виробляють ключові ракети: Х-101, "Калібр", "Кинджал" і балістичні "Іскандери".

"Якщо Україна здатна буде завдавати удари крилатими ракетами по цих підприємствах, Росія просто здмухнеться, і війна на виснаження для Росії буде експоненціально затухати", - підкреслив Романенко.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини

Як писав Главред, США нададуть Україні розвіддані для можливості здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі країни-агресора Росії. Завдяки новим розробкам Україні буде легше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру з метою позбавити Кремль доходів і нафти. Американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про продаж ракет Tomahawk європейським країнам, які планують передати їх Україні.

Інші новини:

Про персону: Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Томагавк військова допомога війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

10:23Світ
Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінку

Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінку

10:19Україна
"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі

"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі

08:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

Останні новини

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

10:33

Чим удобрити землю восени, якщо немає гною: чотири найкращі аналогиВідео

10:23

"Це величезна проблема": відомий продюсер розкрив труднощі Вєрки Сердючки

10:23

Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

10:19

Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінкуФото

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
10:11

"Огидний тип": путініста Тарзана перекосило на відпочинку з Корольовою

10:05

Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ

09:41

Запах гару: дружина Макса Чмерковського потрапила в надзвичайну ситуацію в літаку

09:25

Гороскоп на завтра 3 жовтня: Дівам - розчарування, Стрільцям - гарний момент

Реклама
09:18

"За 200 гривень на годину": хто доглядає за сином Лесі Нікітюк насправді

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 жовтня (оновлюється)

09:02

Економіка втрачає баланс: скільки чоловіків виїхало з України через війну

08:54

"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталіФото

08:53

Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться до 15 жовтня

08:51

Гороскоп Таро на сьогодні 3 жовтня: Ракам - почути себе, Водоліям - сили

08:32

Путін даремно метушиться, історія його бездарної війни вже написанаПогляд

08:26

Бої вже серед будинків: боєць зізнався, чи зможуть росіяни захопити Купʼянськ

08:20

Син Трампа "розвів" батька на шикарне побачення для своєї дівчини

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

"Українці люблять сюрпризи": коли Київ може завдати несподіваного удару по Криму - Sky News

Реклама
07:05

Удар по доходах Кремля: США розширять підтримку Києва розвідданими - WSJ

06:10

Ракети "Томагавк" для України: чи отримають ЗСУПогляд

06:00

"Не прийняв": у Кіркорова нові серйозні проблеми з дочкою

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 59 секунд

05:10

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

04:33

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

04:09

Чому коти шаленіють від коробок – справжні причини знають одиниціВідео

03:50

7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря

03:30

"З'їдають" простір: у які кольори не варто фарбувати стіни в будинку

02:46

"Мій рай": Тіна Кароль зробила несподіване романтичне зізнання

01:48

Юрій Нікітін уперше зізнався, чому вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою

01:42

Ворог знову вдарив БпЛА по Київщині, є постраждалий: подробиці та наслідки

01:30

Новий роман та фінанси: що відомо про розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

00:56

Вчені розкрили таємниці минулого: як знахідка в Китаї переписує історію людства

00:54

ЗСУ розсікли Добропільський виступ: військові рвонули у потужний контрнаступ

00:23

"Вважайте, що кар'єра закінчилася": Леся Нікітюк розповіла про конкуренток

01 жовтня, середа
23:56

Росія посилила тиск: офіцер розкрив, чому Донеччина така важлива для Кремля

23:45

"Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями

23:02

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

22:40

ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

Реклама
22:26

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

22:14

Готова вдарити: Мішель Обама розкрила дратівливу звичку свого чоловіка

21:33

"Довгий Нептун" отримав потужний апгрейд: експерти натякнули на "приємний сюрприз"

21:16

"Цю перемогу не можна просто чекати": ведучий Єдиних новин мобілізувався

20:59

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти