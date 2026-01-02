Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомо

Окупанти завдали щонайменше дев’ять ударів по Запоріжжю, рятувальники ліквідовують пожежі та перевіряють наслідки атак.

Російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/ivan_fedorov

Коротко:

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю, у місті почалися пожежі

Попередньо зафіксовано щонайменше дев’ять ударів по різних районах

Увечері 1 січня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі.

Про це повідомляють Telegram-канал "Суспільне Новини" та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Запоріжжі було чутно вибухи", — йдеться в повідомленні.

Раніше Федоров попереджав про загрозу застосування безпілотників у регіоні. За його словами, більшість дронів рухалися саме на Запоріжжя. Пізніше стало відомо про займання.

"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях", — закликав Федоров.

Очільник ОВА продовжив інформувати про рух ударних дронів у різні райони міста.

"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", — додав він.

Дивіться відео наслідків ворожої атаки по Запоріжжю.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / Фото: скріншот

Пізніше Іван Федоров повідомив, що за попередніми даними окупанти завдали щонайменше дев’ять ударів по місту.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що російські війська модернізували ударні дрони типу "Шахед", аби підвищити їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Зокрема, окупанти змінили конструкцію безпілотників, перемістивши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу, що значно ускладнює їхнє придушення існуючими системами РЕБ.

Шахед / Інфографіка: Главред

За словами експерта, нинішні можливості радіоелектронної боротьби дозволяють ефективно захищати лише найважливіші об’єкти критичної інфраструктури. Водночас адаптація корпусу дронів під китайські антени, зазначає Бескрестнов, свідчить про довготривалу та системну технологічну співпрацю між Росією і Китаєм.

Як писав Главред, у ніч на 31 грудня російські війська знову завдали ударів по Одеській області, атакувавши житлові об'єкти, логістичні вузли та енергетичну інфраструктуру. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, основною метою залишалися цивільні та енергетичні об'єкти.

Крім того, за лічені години до Нового року російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки країни-агресорки Росії відомо про ураження багатоповерхівки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

