Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомо

Руслан Іваненко
2 січня 2026, 01:11оновлено 2 січня, 02:17
177
Окупанти завдали щонайменше дев’ять ударів по Запоріжжю, рятувальники ліквідовують пожежі та перевіряють наслідки атак.
Шахед, пожар
Російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/ivan_fedorov

Коротко:

  • Російські окупанти вдарили по Запоріжжю, у місті почалися пожежі
  • Попередньо зафіксовано щонайменше дев’ять ударів по різних районах

Увечері 1 січня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі.

Про це повідомляють Telegram-канал "Суспільне Новини" та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

відео дня

"Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Запоріжжі було чутно вибухи", — йдеться в повідомленні.

Раніше Федоров попереджав про загрозу застосування безпілотників у регіоні. За його словами, більшість дронів рухалися саме на Запоріжжя. Пізніше стало відомо про займання.

"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях", — закликав Федоров.

  • Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
    Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
    Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
    Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
    Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
    Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Очільник ОВА продовжив інформувати про рух ударних дронів у різні райони міста.

"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", — додав він.

Дивіться відео наслідків ворожої атаки по Запоріжжю.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / Фото: скріншот

Пізніше Іван Федоров повідомив, що за попередніми даними окупанти завдали щонайменше дев’ять ударів по місту.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що російські війська модернізували ударні дрони типу "Шахед", аби підвищити їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Зокрема, окупанти змінили конструкцію безпілотників, перемістивши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу, що значно ускладнює їхнє придушення існуючими системами РЕБ.

Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомо
Шахед / Інфографіка: Главред

За словами експерта, нинішні можливості радіоелектронної боротьби дозволяють ефективно захищати лише найважливіші об’єкти критичної інфраструктури. Водночас адаптація корпусу дронів під китайські антени, зазначає Бескрестнов, свідчить про довготривалу та системну технологічну співпрацю між Росією і Китаєм.

Удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 31 грудня російські війська знову завдали ударів по Одеській області, атакувавши житлові об'єкти, логістичні вузли та енергетичну інфраструктуру. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, основною метою залишалися цивільні та енергетичні об'єкти.

Крім того, за лічені години до Нового року російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки країни-агресорки Росії відомо про ураження багатоповерхівки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомо

Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомо

01:11Війна
Аеропорти на паузі: росіяни скаржаться на атаку дронів у Москві, деталі

Аеропорти на паузі: росіяни скаржаться на атаку дронів у Москві, деталі

00:08Війна
РФ приволочила "докази", щоб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна

РФ приволочила "докази", щоб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна

22:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

Гороскоп на сьогодні 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Гороскоп на сьогодні 2 січня: Тельцям - море компліментів, Скорпіонам - несподіванка

Останні новини

02:30

Сенсація з NASA: життя несподівано вижило там, де йому не залишили жодного шансу

01:11

Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомоФотоВідео

00:08

Аеропорти на паузі: росіяни скаржаться на атаку дронів у Москві, деталі

01 січня, четвер
23:45

Більше витрат, ніж заощаджень: чотири "гібрида", які можуть розчарувати

22:19

РФ приволочила "докази", щоб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січніЦіни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
21:50

Чим пояснити боягузливу бездіяльність американських військових моряків?Погляд

21:31

Графіки відключень у Дніпрі та області на 2 січня: коли і де вимикатимуть світлоФото

21:28

"Я вирішила": Настя Каменських остаточно розриває зв'язок із минулим

20:38

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стертиВідео

Реклама
20:19

Загроза під білим покривом: коли надлишок снігу може "спалити" рослиниВідео

20:00

Відключення світла 2 січня: в Укренерго розповіли про обмеження у п’ятницю

19:22

Зеленський розкрив деталі нових переговорів щодо миру - який наступний крокВідео

19:21

"Мир ближче, ніж будь-коли": Стубб приголомшив заявою про мирну угоду

18:55

"Це фінішна пряма": Усик назвав точну кількість боїв до кінця кар'єри

18:19

"Є два сценарії": що насправді стоїть за виставою з "дронами на резиденцію Путіна" ексклюзив

17:59

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

17:43

Наїсться вся сім'я: простий рецепт смачних котлет без грама м'яса

17:18

"Такої сильної атаки ще не було": РФ вже добу б'є з повітря по великому місту України

17:08

Легендарний Роберт Де Ніро заговорив українською - зворушливе відеоВідео

16:51

Замість Путіна штучний інтелект: росіяни запідозрили диктатора в обмані

Реклама
16:36

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

16:35

Путін готовий "обміняти" Україну для закінчення війни - що отримають США натомість

16:32

Один вид м'яса стає делікатесом, інший - дешевшає: що буде з цінами у січні

15:37

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

15:37

Трамп у новорічну ніч назвав головну ціль на 2026 рік

15:33

Ціни різко підуть угору: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

15:31

"Дорога до Атлантиди": вчені на дні океану виявили унікальну знахідкуВідео

14:55

Потужні удари і все у вогні: ЗСУ майстерно влупили по цілях в РФ

14:52

ГУР пошило в дурні спецслужби РФ: командир РДК Денис Капустін живий

14:39

Ціни піднімуть ще вище: експерт попередив про подорожчання базового продукту

14:26

"Є кандидат у наступники Путіна": розкрито сценарій перевороту в РФ

14:24

Ціни перестануть рости: який популярний продукт почне дешевшати вже у січні

13:51

Непублічна Ротару зворушливо привітала українців із Новим роком - як це було

13:42

Як українці раніше знаходили золото і скарби: розкрито ритуал, який гарантував успіхВідео

13:22

Три області під ударами: названо регіони України, яким загрожує "блекаут"

13:21

Росія в новорічну ніч вдарила по об'єктах енергетики в ряді областей - що відомоФото

13:19

Загинуло багато тварин, поранені леви: росіяни вдарили по екопарку під Харковом

13:14

"На знак протесту": спливла правда про справжню позицію Алли Пугачової

12:42

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

12:32

Справжній шок для гризунів: один простий інгредієнт "вимітає" мишей миттєвоВідео

Реклама
12:24

У Росії є хитра ціль: ЗМІ з'ясували, для чого ворог посилює атаки на Одесу

12:15

Коли можуть скасувати графіки відключень світла - з'явився реалістичний прогноз

12:00

У Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію Путіна

11:45

Україну атакувала сильна магнітна буря: коли вона досягне більшої потужності

11:37

Розширюють логістичні коридори: ЗСУ повідомили про серйозну операцію на Донеччині

11:37

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Кроликам - тривога, Зміям - образи

11:26

У ЦРУ "розкусили" фейк РФ про атаку на резиденцію Путіна: ЗМІ дізналися деталі

11:03

РФ прискорює наступ на фронті: в ISW повідомили про небезпечні маневри ворога

11:01

"Ну Голлівуд": Сергій Танчинець розсекретив весілля і показав наречену в міні

10:31

Олена Зеленська здивувала зачіскою для новорічного фото з президентом - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти