Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

Руслан Іваненко
30 вересня 2025, 02:08
50
Віце-президент Венс закликав Росію усвідомити реальність та припинити втрати людей у війні.
Tomahawk, Венс
США розглядають постачання Україні крилатих ракет Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот

Читайте в матеріалі:

  • Чи отримає Україна далекобійні ракети Tomahawk
  • Наскільки кардинально може змінитись політика Трампа
  • Що насправді сказав віцепрезидент Джей Ді Венс

США розглядають можливість задовольнити прохання президента України Володимира Зеленського щодо надання крилатих ракет Tomahawk та дозволу Києву наносити удари ними по території Росії. Про це у вихідні повідомив спеціальний представник президента Дональда Трампа в Україні та Росії Кіт Келлог, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що ракети Tomahawk з дальністю польоту щонайменше 2414 км значно посилять арсенал України та її здатність завдавати ударів у глибину Росії, включно з Москвою. Раніше попередня адміністрація США не дозволяла таких дій.

відео дня

Заяви представників адміністрації

У неділю, 29 вересня, Келлог в інтерв’ю Fox News повідомив:

"Трамп дозволив Україні здійснювати удари на великі відстані за допомогою зброї американського виробництва."

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також дав інтерв’ю тому ж каналу, зазначив, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо продажу ракет Tomahawk європейським країнам, які планують передати їх Україні.

Венс додав:

"Багато людей гине. Вони не мають чого показати натомість. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, військової переваги? … Росії варто прокинутися та прийняти реальність."

На думку видання The Washington Post, таке рішення означало б суттєву зміну політики Трампа щодо ситуації на українському фронті, незважаючи на загострення провокацій з боку Росії проти країн НАТО.

'Росії варто прокинутися': Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України
Tomahawk/ Інфографіка: Главред

Думка експерта

Якщо США погодяться постачати Україні ракети Tomahawk у тих тактико-технічних характеристиках, які використовує їхня армія, це кардинально змінить наші можливості.

"Tomahawk експортного варіанту - це одна справа. Але якщо це буде передача зброї в тактико-технічних характеристиках, які застосовуються до цієї зброї американською армією, - це зовсім інший рівень. Експортні ракети мають радіус дії до 300 км і технологічно вони обмежені у своїх можливостях, оскільки найсучасніше, найновіше обладнання на них не ставлять через передачу в іншу країну. Але рівень технологічності навіть цих ракет виявився на кілька порядків вищим, ніж російські системи ППО", — пояснив Тимочко.

Він підкреслив, що за наявності Tomahawk з радіусом ураження близько 3 тис. км Україна зможе вражати не тільки передові цілі, а й глибокі логістичні вузли ворога — середнього рівня логістику, склади, арсенали, аеродроми й польові штаби. За його словами, такий потенціал радикально посилює здатність завдавати системних ударів по критичних ланках супротивника, значно ускладнюючи його оперативну та тилову підтримку.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot та HIMARS у рамках програми PURL.

Крім того, україна розраховує на нові партії винищувачів. Окрім американських F-16 та французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

Нагадаємо, що Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що ФРН планує передати Україні ще дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot до кінця цього року. Ця підтримка здійснюватиметься за участю норвезьких партнерів.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

02:08Світ
Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

00:08Війна
Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:55Економіка
Реклама

Популярне

Більше
У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

Останні новини

03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяць

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

Реклама
22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

Реклама
20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

Реклама
17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти