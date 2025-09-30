'Росії варто прокинутися': Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

Віце-президент Венс закликав Росію усвідомити реальність та припинити втрати людей у війні.

https://glavred.net/world/rossii-stoit-prosnutsya-vens-raskryl-detali-resheniya-po-tomahawk-dlya-ukrainy-10702490.html Посилання скопійоване

США розглядають постачання Україні крилатих ракет Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот

Читайте в матеріалі:

Чи отримає Україна далекобійні ракети Tomahawk

Наскільки кардинально може змінитись політика Трампа

Що насправді сказав віцепрезидент Джей Ді Венс

США розглядають можливість задовольнити прохання президента України Володимира Зеленського щодо надання крилатих ракет Tomahawk та дозволу Києву наносити удари ними по території Росії. Про це у вихідні повідомив спеціальний представник президента Дональда Трампа в Україні та Росії Кіт Келлог, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що ракети Tomahawk з дальністю польоту щонайменше 2414 км значно посилять арсенал України та її здатність завдавати ударів у глибину Росії, включно з Москвою. Раніше попередня адміністрація США не дозволяла таких дій.

відео дня

Заяви представників адміністрації

У неділю, 29 вересня, Келлог в інтерв’ю Fox News повідомив:

"Трамп дозволив Україні здійснювати удари на великі відстані за допомогою зброї американського виробництва."

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також дав інтерв’ю тому ж каналу, зазначив, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо продажу ракет Tomahawk європейським країнам, які планують передати їх Україні.

Венс додав:

"Багато людей гине. Вони не мають чого показати натомість. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, військової переваги? … Росії варто прокинутися та прийняти реальність."

На думку видання The Washington Post, таке рішення означало б суттєву зміну політики Трампа щодо ситуації на українському фронті, незважаючи на загострення провокацій з боку Росії проти країн НАТО.

Tomahawk/ Інфографіка: Главред

Думка експерта

Якщо США погодяться постачати Україні ракети Tomahawk у тих тактико-технічних характеристиках, які використовує їхня армія, це кардинально змінить наші можливості.

"Tomahawk експортного варіанту - це одна справа. Але якщо це буде передача зброї в тактико-технічних характеристиках, які застосовуються до цієї зброї американською армією, - це зовсім інший рівень. Експортні ракети мають радіус дії до 300 км і технологічно вони обмежені у своїх можливостях, оскільки найсучасніше, найновіше обладнання на них не ставлять через передачу в іншу країну. Але рівень технологічності навіть цих ракет виявився на кілька порядків вищим, ніж російські системи ППО", — пояснив Тимочко.

Він підкреслив, що за наявності Tomahawk з радіусом ураження близько 3 тис. км Україна зможе вражати не тільки передові цілі, а й глибокі логістичні вузли ворога — середнього рівня логістику, склади, арсенали, аеродроми й польові штаби. За його словами, такий потенціал радикально посилює здатність завдавати системних ударів по критичних ланках супротивника, значно ускладнюючи його оперативну та тилову підтримку.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot та HIMARS у рамках програми PURL.

Крім того, україна розраховує на нові партії винищувачів. Окрім американських F-16 та французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

Нагадаємо, що Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що ФРН планує передати Україні ще дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot до кінця цього року. Ця підтримка здійснюватиметься за участю норвезьких партнерів.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред