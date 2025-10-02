Рус
Удар по доходах Кремля: США розширять підтримку Києва розвідданими - WSJ

Анна Ярославська
2 жовтня 2025, 07:05
Вашингтон допоможе Києву вражати об'єкти енергетичної інфраструктури РФ.
Томагавк, Трамп, Зеленський
США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетиці вглиб РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • США нададуть Україні розвіддані для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ
  • Американські чиновники закликають союзників по НАТО надати аналогічну підтримку
  • Мета - позбавити Кремль доходів і вдарити по логістиці та енергетичних ланцюжках

США нададуть Україні розвіддані для можливості здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі країни-агресора Росії.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських чиновників, Штати поділяться розвідданими, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Києву далекобійної зброї, що дасть змогу вражати більше цілей на території РФ.

Американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

Зазначається, що Сполучені Штати вже давно діляться розвідданими з Києвом, але в середу в повідомленні йшлося про те, що завдяки новим розробкам Україні буде легше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, щоб позбавити Кремль доходів і нафти.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про продаж ракет Tomahawk європейським країнам, які планують передати їх Україні.

Ракета Tomahawk - що не ній відомо / Інфографіка: Главред

Чи отримають ЗСУ ракети "Томагавк": думка експерта

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков заявив, що прохання передати Україні "Томагавки" має вигляд вельми гіпотетичного інструменту політичного тиску на Кремль, щоб налякати і примусити до конструктивних мирних переговорів. Однак якщо розібратися уважно, то варіант може виявитися дуже перспективним.

"Річ у тім, що передача може відбутися виключно у вигляді універсального мобільного ракетного комплексу MRC Typhon. "Томагавк" з неї летить на 1800 км, бойова частина 450 кг. І така ракета дістане до більшості ворожих аеродромів, з яких атакують Україну (в ефективності застосування "Томагавків" ми переконалися в Сирії)", - сказав Кочетков.

Друга ракета, СМ-6, яка може запускатися з Typhon, - це сучасна зенітна ракета з дальністю 460 км у разі використання з землі (води).

"Але вже є варіант запуску СМ-6 з американських літаків, і тоді дальність досягає 600 км! На додаток, ця ракета здатна знищувати балістичні ракети, а також точкові наземні цілі, зокрема, ракетні комплекси, а оскільки вона сама псевдобалістична, то все відбувається дуже швидко", - пояснив він.

Кочетков описав можливий сценарій.

"США передають нам один комплекс Typhon, але велику партію ракет СМ-6 (із системою використання з F-16), які здатні влаштувати ворожій авіації справжній повітряний геноцид. А Typhon легалізуватиме ситуацію, ще й додаватиме "Томагавки" на більшу дальність. І ось тоді гіпотетичний інструмент примусу недоімперії до мирних переговорів перетворився б на цілком реальний. Але все це за умови, що Трамп укотре не візьме нескінченні два тижні на роздуми", - зазначив аналітик.

Інші новини:

Про персону: Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

