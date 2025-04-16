У МЗС відповіли на заяву Віткоффа про "п'ять територій": позиція незмінна

Україна має три принципові моменти в рамках ширшого і тривалішого процесу до мирного врегулювання.

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У МЗС відповіли на заяву Віткоффа / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Георгій Тихий:

Україна є цілісною і соборною державою

Україна не визнає вкрадених Росією територій

Російські вимоги до України не є легітимними

У Міністерстві закордонних прав наголосили, що в процесі мирного врегулювання і припинення війни Україна ніколи не відмовиться від тих територій, які зазнали російського нападу та окупації. Про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу, пише УНІАН.

Зокрема, речник прокоментував слова спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа про те, що єдине, на чому Росія буде зосереджуватися на переговорах, це питання "п'яти територій".

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"Україна є цілісною, соборною в межах міжнародно визнаних кордонів (державою - ред). Ця позиція України незмінна і не зміниться ніколи", - наголосив Тихий.

Водночас, він наголосив, що Україна має три принципові моменти в рамках ширшого і тривалішого процесу до мирного врегулювання. Йдеться не лише про припинення вогню, а про реальне припинення війни.

"Перший момент - Україна ніколи не визнає жодних вкрадених Росією територій як російських. Друге - Україна ніколи не погодиться на жодне обмеження своєї обороноздатності, своїх Збройних сил або військової допомоги від партнерів. І третє - жодна країна не має права вето на вибір України, до яких альянсів і союзів їй вступати", - наголосив Тихий.

За його словами, є три простих принципових пункти, на яких Україна наполягатиме в процесі більш довгострокового мирного врегулювання.

"Ці пункти не вигадані з повітря. Це все належить Україні за міжнародним правом, за Статутом ООН. Це не просто вигадки України. Це дуже важливо підкреслити. Це все нам належить за міжнародним правом і Статутом ООН", - сказав Тихий.

Спікер додав, що російські вимоги до України не є легітимними за визначенням, тому що вона не має права висувати якісь претензії на українські регіони, говорити Україні про заборону вступу кудись, про якісь обмеження ЗСУ і ще якісь внутрішні закони України.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися вже цього тижня.

Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз тільки імітує переговорний процес. Насправді він хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію. А вже за результатами цієї військової кампанії він може повернутися до переговорів.

НАТО не братиме участі в переговорах про припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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