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"Наклав на мене порчу": концерти путіністки Доліної в РФ раптово відмінили

Христина Трохимчук
27 жовтня 2026, 12:28
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Лариса Доліна раптово скасувала концерти в РФ і поскаржилася на порчу.
Лариса Долина
Лариса Доліна - скасування концертів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Доліна

Ви дізнаєтеся:

  • Лариса Доліна масово скасовує свої концерти
  • Чому артистка вирішила зникнути зі сцени

Російська співачка Лариса Доліна, яка активно підтримує агресивну політику Кремля, несподівано скасувала п'ять своїх концертів у РФ, запланованих до кінця 2026 року. Як повідомляють росЗМІ, після чергового скандалу з рекламою шахраїв артистка раптово вирішила зникнути зі сцени.

З гастрольного графіка Доліної зникли виступи в Москві, Санкт-Петербурзі, Коломні, Брянську та Обнінську. При цьому співачка стверджує, що зробила це за власним бажанням, пояснивши скасування необхідністю перепочинку та підготовки нового матеріалу, хоча й натякнула на певні приховані проблеми.

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Лариса Долина
Лариса Доліна скасувала концерти через "порчу" / фото: t.me/dolinaofficial

"Мене зараз настільки захеїтили, що у мене таке відчуття, ніби мене хтось наврочив, знаєте, ніби хтось наклав на мене порчу. Просто таке відчуття. Тому давайте краще поговоримо про хороше, наприклад, про творчість", - заявила Доліна під час спілкування з журналістами.

На прямі запитання преси про те, чи не пов’язане рішення про скасування виступів із погіршенням стану здоров’я, прихильниця Путіна лише підтвердила, що ухвалила його особисто, вирішивши не розкривати подробиць.

Лариса Долина
Афера Доліної / фото: facebook.com, Лариса Доліна

"Причини є, і вони серйозні, але я не хочу зараз їх озвучувати. Я просто хочу трохи відпочити, спокійно подумати, підготувати нову програму. А наступного року вже знову почати планувати гастрольні поїздки", - підсумувала виконавиця.

Путіністці дійсно доведеться попотіти, щоб знову підготувати репертуар, адже її нові пісні зникли через збої в хмарному сховищі "Яндекса", які почалися внаслідок атак ЗСУ.

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Про персону: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна - радянська та російська естрадна й джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Членка провладної партії "Єдина Росія".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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