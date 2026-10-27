"Наклав на мене порчу": концерти путіністки Доліної в РФ раптово відмінили

Лариса Доліна раптово скасувала концерти в РФ і поскаржилася на порчу.

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Лариса Доліна - скасування концертів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Доліна

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Лариса Доліна масово скасовує свої концерти

Чому артистка вирішила зникнути зі сцени

Російська співачка Лариса Доліна, яка активно підтримує агресивну політику Кремля, несподівано скасувала п'ять своїх концертів у РФ, запланованих до кінця 2026 року. Як повідомляють росЗМІ, після чергового скандалу з рекламою шахраїв артистка раптово вирішила зникнути зі сцени.

З гастрольного графіка Доліної зникли виступи в Москві, Санкт-Петербурзі, Коломні, Брянську та Обнінську. При цьому співачка стверджує, що зробила це за власним бажанням, пояснивши скасування необхідністю перепочинку та підготовки нового матеріалу, хоча й натякнула на певні приховані проблеми.

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Лариса Доліна скасувала концерти через "порчу" / фото: t.me/dolinaofficial

"Мене зараз настільки захеїтили, що у мене таке відчуття, ніби мене хтось наврочив, знаєте, ніби хтось наклав на мене порчу. Просто таке відчуття. Тому давайте краще поговоримо про хороше, наприклад, про творчість", - заявила Доліна під час спілкування з журналістами.

На прямі запитання преси про те, чи не пов’язане рішення про скасування виступів із погіршенням стану здоров’я, прихильниця Путіна лише підтвердила, що ухвалила його особисто, вирішивши не розкривати подробиць.

Афера Доліної / фото: facebook.com, Лариса Доліна

"Причини є, і вони серйозні, але я не хочу зараз їх озвучувати. Я просто хочу трохи відпочити, спокійно подумати, підготувати нову програму. А наступного року вже знову почати планувати гастрольні поїздки", - підсумувала виконавиця.

Путіністці дійсно доведеться попотіти, щоб знову підготувати репертуар, адже її нові пісні зникли через збої в хмарному сховищі "Яндекса", які почалися внаслідок атак ЗСУ.

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Про персону: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська та російська естрадна й джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Членка провладної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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