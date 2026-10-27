Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

Переговори з Путіним ініціювали лідери Фінляндії та Норвегії.

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Путін переговорив із лідерами Європи - що обговорили щодо України/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові факти:

Стубб і Стере обговорили з Путіним завершення війни в Україні

Переговори відбулися за погодженням з Україною

Зеленський обговорює контакти європейських лідерів із Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру. Контакт відбувся за погодженням з Україною та був пов'язаний із майбутніми зустрічами в Абу-Дабі. Про це повідомили в канцелярії президента Республіки Фінляндія в пресрелізі від 27 жовтня 2026 року.

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Ініціаторами розмови стали Стубб і Стере. Вона продовжила контакти, започатковані під час зустрічі лідерів 20 жовтня в Осло. Фінський президент і норвезький прем'єр наголосили, що виступали від імені своїх держав, а не Європи загалом.

Окремою темою стала безпека європейського регіону та наслідки російської агресії для сусідніх із РФ країн. Стубб наголосив на необхідності безпосереднього діалогу між сторонами конфлікту.

"Обговорення було відвертим і змістовним. Ми є сусідніми країнами Росії. Результат цієї війни матиме прямий вплив на нашу безпеку та безпеку Європи в цілому. Для припинення війни необхідні прямі переговори", - сказав президент Стубб.

Норвегія та Фінляндія також звернули увагу на гуманітарну ціну бойових дій. За словами Стере, наслідки війни виходять далеко за межі безпосередніх руйнувань і впливатимуть на життя наступних поколінь.

"Війна супроводжується величезними людськими та матеріальними втратами. Страждання та руйнування позначиться на цілих поколіннях. Під час телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації", - зазначив прем'єр-міністр Стере.

Лідери Фінляндії та Норвегії підтвердили, що продовжать підтримувати Україну. Вони також виступили за поновлення переговорного процесу та припинення бойових дій.

Зеленський проводить телефонну розмову з лідерами Норвегії і Фінляндії

Водночас в Україні обговорюють контакти європейських лідерів із російським президентом. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Володимир Зеленський спілкується з європейською стороною з цього питання.

"Зараз якраз говорять", - відповів Литвин.

Зеленський розкрив деталі розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії

Станом на 12:46. Президент України Володимир Зеленський після розмови з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стьоре повідомив про підготовку тристоронньої зустрічі України, США та Росії на рівні переговорних команд у листопаді. За його словами, європейські лідери також порушили перед Путіним питання необхідності кроків для зниження напруженості.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО. Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль", - повідомив Зеленський.

За словами президента, під час розмови зі Стаббом і Стьоре обговорили безпекові питання, подальшу взаємодію з європейськими партнерами та підготовку переговорів за участю України, США й Росії.

"Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури. Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська", - зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив на важливості участі європейських партнерів у дипломатичних зусиллях і забезпеченні спільної безпеки.

"Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись. Дякую всім, хто з Україною!" - заявив президент.

Кремль відкидає перемир'я: ISW оцінив позицію Москви перед переговорами

Кремль не демонструє готовності погодитися на повне або часткове припинення вогню в Україні напередодні тристоронніх переговорів, запланованих на 10 листопада в Абу-Дабі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виявили ознак зміни позиції Москви щодо пропозицій Києва та Вашингтона. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна планує порушити питання припинення бойових дій під час зустрічі представників трьох країн. Водночас публічні заяви російських посадовців напередодні переговорів не дають підстав вважати, що Москва переглянула свій підхід.

Аналітики звернули увагу на заяви прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та помічника російського диктатора Юрія Ушакова. На їхню думку, ці заяви свідчать про незмінність позиції російської влади щодо запропонованого перемир'я.

"Нещодавні заяви Пєскова та Ушакова свідчать про те, що позиція Кремля напередодні майбутніх тристоронніх переговорів залишається незмінною: відхилення пропозицій щодо припинення вогню", - наголосили в ISW.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська сторона спільно з американськими партнерами прагне прискорити графік і коригувати порядок денний майбутніх мирних контактів, наполягаючи на проведенні тристоронньої зустрічі ще до проміжних виборів у США (які очікуються орієнтовно 10 листопада) та залученні до переговорного формату офіційного представника ЄС. Київ намагається змістити часові рамки щонайменше на тиждень раніше, аби перехопити дипломатичну ініціативу та уникнути тиску післяамериканського виборчого циклу.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що потенційне відновлення тристоронніх переговорів у жодному разі не передбачає призупинення чи обмеження інтенсивності бойових дій. Офіційна риторика Москви зводиться до того, що масовані повітряні й наземні удари триватимуть у звичайному режимі паралельно з дипломатичними контактами, а російські війська нібито продовжуватимуть атакувати суто військові об'єкти на території України.

Паралельно викриваються глобальні дипломатичні цілі Кремля: Володимир Путін розглядає переговори щодо українського врегулювання першочергово як важіль для системного послаблення НАТО. Москва наполягає на відкочуванні архітектури безпеки в Європі до конфігурації 1997 року, що створює безпосередні загрози для країн східного флангу Альянсу, включно з Фінляндією, яка приєдналася до блоку у 2023 році.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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