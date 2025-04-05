Припинення війни в Україні: Рютте сказав, що НАТО не бере участі в переговорах

Рютте наголосив, що в Україні має бути справедливий і тривалий мир.

https://glavred.net/war/prekrashchenie-voyny-v-ukraine-ryutte-skazal-chto-nato-ne-uchastvuet-v-peregovorah-10653350.html Посилання скопійоване

Переговори про припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви генсека НАТО:

НАТО не бере участі у переговорах про припинення вогню

Переговори просуваються повільно через Росію

НАТО не має "червоних ліній" у переговорах

НАТО не братиме участь у переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю NV.

"Ми як НАТО не беремо участі в цих переговорах. Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають", - сказав він. відео дня

За його словами, переговори просуваються повільно, але не через Україну, а через РФ, а "м’яч зараз явно на російському полі".

Генсек також додав, що НАТО як окрема організація не має "червоних ліній" у переговорах, бо вона не є учасником цього процесу.

"Я думаю, що у НАТО немає власних червоних ліній, тому що ми не є частиною цього процесу. Але, звичайно, загалом, ми хочемо, щоб Україна була гордою суверенною державою, яка рухається вперед. Це те, чого ми всі хочемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін ніколи не повинен спробувати зробити це знову", - підсумував Рютте.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України наразі перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і навіть покращують їх. Він зазначив, що зараз важко уявити великий українських наступ, який очистив би кожен сантиметр України від ворога, але так само важко уявити, що Україна програє цю війну.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що країна-окупант Росія розраховує на проведення зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, у рамках якої сторони нібито укладуть вигідне для Москви "перемир'я", що призведе до тимчасового припинення війни та ослаблення України на постійній основі.

Водночас, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що навіть якщо російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом не стане, це не означає, що війна в Україні після цього швидко закінчиться.

Читайте також:

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред