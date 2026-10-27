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Патрік Свейзі з'явиться у продовженні "Брудних танців": як актора повернуть на екран

Віталій Кірсанов
27 жовтня 2026, 12:41
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Актора Патріка Свейзі повернуть у продовження фільму "Брудні танці" за допомогою флешбеків.
Патрік Свейзі з'явиться у продовженні фільму
Патрік Свейзі з'явиться у продовженні фільму "Брудні танці" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • У оригінальному фільмі "Брудні танці" Свейзі зіграв інструктора з танців
  • Його партнеркою у фільмі стала Дженніфер Грей

Творці продовження культового фільму "Брудні танці" планують включити в нову стрічку раніше невикористані кадри з Патріком Суейзі. Актор знову з'явиться на екрані у флешбеках, однак використовувати штучний інтелект для його цифрового відродження автори не мають наміру. Про це повідомляє RadarOnline.

За інформацією видання, команда фільму розглядає можливість включити архівні матеріали за участю Свейзі, щоб повернути глядачів до подій оригінальної історії та віддати данину пам’яті акторові.

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"Це одна з тих речей, над якими дійсно варто замислитися: як дати людям можливість оплакати його у фільмі", - пояснила продюсерка проєкту.

Вона також підкреслила, що творці не збираються відтворювати Свейзі за допомогою штучного інтелекту.

В оригінальних "Брудних танцях", що вийшли в 1987 році, Свейзі зіграв інструктора з танців Джонні Касла. Його партнеркою у фільмі стала Дженніфер Грей, яка зіграла роль Френсіс "Бебі" Хаусман.

Грей повернеться до своєї культової ролі в продовженні картини. Таким чином, нова стрічка знову звернеться до історії героїні, а архівні кадри зі Свейзі дозволять зберегти зв’язок з оригінальним фільмом.

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Про особу: Патрік Свейзі

Патрік Свейзі - американський актор, професійний танцюрист, співак і автор пісень, який став одним із головних секс-символів Голлівуду кінця 1980-х і початку 1990-х років. Світову популярність і любов мільйонів глядачів йому принесли ролі в культових романтичних і драматичних фільмах.

Патрік народився 18 серпня 1952 року в Х'юстоні, штат Техас. Його мати була відомою хореографкою, завдяки чому він з дитинства серйозно займався балетом і бальними танцями, навчався в престижних танцювальних школах Нью-Йорка. Через серйозну травму коліна йому довелося залишити балетну кар’єру, після чого Свейзі повністю перейшов у кіно, де його пластика та професійна хореографічна підготовка стали головним козирем.

Роль інструктора з танців Джонні Касла зробила його суперзіркою. Для цього фільму він також написав і виконав баладу "She’s Like the Wind", яка стала хітом.

У містичній драмі "Привид" він зіграв загиблого Сема Уїта, який захищає свою кохану (Демі Мур). Фільм став найкасовішим у 1990 році.

Свейзі відрізнявся рідкісною для Голлівуду вірністю: зі своєю дружиною, актрисою та танцівницею Лізою Ніємі, він прожив у шлюбі 34 роки - з 1975 року до самого кінця життя.

У січні 2008 року в актора діагностували важку форму раку підшлункової залози. Незважаючи на мужню боротьбу з хворобою, Патрік Свейзі помер 14 вересня 2009 року у віці 57 років.

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