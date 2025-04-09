Зеленський анонсував нові переговори із США - названо головну тему і дату

Президент Зеленський повідомив, що новий раунд переговорів із США щодо припинення вогню може відбутися наступного тижня, після їх зустрічі з росіянами.

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Зеленський назвав дату наступних переговорів із США щодо війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Цього тижня відбудуться переговори між США та РФ

Переговори України та США можуть відбутись наступного тижня

Росіяни за підсумками попередніх домовленостей обдурили американців

Президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися вже наступного тижня. Про це він повідомив під час розмови з журналістами, передає Укрінформ.

"Цього тижня, вважаємо, що буде на якомусь рівні в американців з "рускімі" зустріч. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні", - розповів Зеленський. відео дня

Він нагадав, що Росія порушує домовленості про припинення атак на енергетичну інфраструктуру та дотримання тиші в морських зонах.

За словами Зеленського, перша розмова між Трампом і Путіним відбулася майже місяць тому, під час якої, за словами російської сторони, було досягнуто домовленості про припинення ударів по енергетиці. Однак невдовзі після цього були зафіксовані обстріли, що свідчить про недотримання обіцяного. Далі, 25 березня, були оприлюднені спільні заяви України і США, а також США і Росії, де обговорювалися питання енергетики, ситуація на морі та можливий обмін.

Однак, як сказав президент України, вже після цього було зафіксовано удари дронів FPV по енергетичних об'єктах у Херсоні.

На його думку, Росія намагається представити це як атаки, що не суперечать домовленостям, хоча це не так.

"Вважаємо, що вони гібридно вчинили і обдурили американців, тому що застосували не далекобійну зброю, а FPV. Але застосували по Херсону, по вокзалу, по інфраструктурі, розуміючи, що таким ударом відключать енергетику. Тобто це просто такий брехливий підхід", - зауважив Президент.

Зеленський також наголосив, що на перебіг переговорів впливатиме загальна міжнародна ситуація. Зокрема, він звернув увагу на Іран, підкресливши, що дії цієї країни мають значення не лише для глобальної стабільності, а й безпосередньо впливають на ситуацію в Україні.

"І пов'язано з енергетикою, з протиповітряною обороною України", - сказав глава держави.

Результати переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Переговори між Україною та США - що відомо про зустріч в Саудівській Аравії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 березня відбувся черговий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Зустріч проходила в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Упродовж 23–25 березня 2025 року в Ер-Ріяді тривали непрямі перемовини, спрямовані на досягнення часткового припинення вогню між Україною та Росією. Цей діалог відбувався за посередництва США та був частиною ширшої ініціативи щодо завершення трирічної війни. Главред зібрав головні підсумки переговорів.

Як зазначає британський військовий експерт Майкл Кларк, Росія використала ці перемовини для просування власних стратегічних інтересів. Зокрема, йдеться про спроби отримати поступки в питаннях, пов’язаних із Чорноморським флотом та енергетичною інфраструктурою.

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Переговори Росії та США у Саудівській Аравії Переговори Росії та США у Саудівській Аравії відбулися 18 лютого. Ця зустріч стала першою на високому рівні після початку повномасштабної війни в Україні. Переговори між представниками Штатів та країни-агресорки Росії тривали 4,5 години. У США цю зустріч назвали перевіркою намірів РФ щодо припинення війни в Україні. Представник РФ Ушаков натомість заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано. За його словами, обидві делегації домовилися просувати двосторонні відносини.

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