"Найшвидше завершення війни": у Трампа хочуть віддати Путіну багато українських земель

Росіяни хочуть забрати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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Віткофф хоче віддати Путіну 4 області України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

Що відомо:

Стіф Віткофф намагається догодити Путіну і віддати території України

Йдеться про 4 українські області

Передача Росії чотирьох українських областей - найшвидший спосіб закінчити війну. Про це нібито заявив спецпредставник Трампа на Близькому Сході і головний переговорник з росіянами Стів Віткофф, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Віткофф говорив про це Дональду Трампу після того, як у Вашингтон приїздив російський переговорник Кірілл Дмітрієв. Водночас спецпредставник у справах України Кіт Келлог виступив категорично проти такого варіанту і заявив, що Україна готова вести переговори лише щодо "спірних земель". При цьому він акцентував на тому, що Україна ніколи не погодиться повністю передати свої землі у руки Кремля.

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Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Зазначається, що після цієї розмови Віткофф вирушив на переговори до Путіна. Джерела видання стверджують, що Віткофф і Келлог все частіше не можуть знайти спільну мову у питаннях війни в Україні. Таким різким розворотом Віткоффа до Москви обурені навіть республіканці.

Мирні переговори - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, за словами політолога Ігора Рейтеровича, президент США має певний головний страх. Зазначалося, що Дональд Трамп демонструє поблажливе ставлення до Володимира Путіна. Експерт пояснив причини такої прихильності з боку Трампа до російського лідера.

Також політичний експерт Андрій Городницький зазначив, що США придумали, як добити режим РФ. У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом, пояснює він.

Крім того, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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