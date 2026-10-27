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Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

Дар'я Пшеничник
27 жовтня 2026, 12:13
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Україна готова обговорювати часткові домовленості, зокрема мораторій на удари по енергетиці, але Пєсков і Ушаков дали зрозуміти: бойові дії не зупинятимуться.
Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами
Чого очікувати від майбутніх тристоронніх переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

відео дня
  • Кремль відкидає повне і часткове перемир'я, вважають в ISW
  • Київ пропонує мораторій на удари по енергетиці та в Чорному морі
  • Тристоронні переговори пройдуть 10 листопада в Абу-Дабі

Кремль послідовно відкидає пропозиції Києва та Вашингтона про повне або часткове припинення вогню, і заяви російських посадовців напередодні тристоронніх переговорів не вказують на зміну цього курсу. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Зустріч делегацій України, США та Росії запланована на 10 листопада 2026 року в Абу-Дабі. Київ розраховує винести на стіл тему тиші на фронті, проте в Москві, за оцінкою аналітиків, до цього не готові.

Американські дослідники пов'язують свою оцінку з останніми публічними сигналами з найближчого оточення Путіна.

"Нещодавні заяви Пєскова та Ушакова свідчать про те, що позиція Кремля напередодні майбутніх тристоронніх переговорів залишається незмінною: відхилення пропозицій щодо припинення вогню", - наголосили в ISW.

Які домовленості пропонує Київ

25 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до припинення вогню. Мова йде не лише про повну тишу на всій лінії фронту, а й про окремі, вужчі домовленості.

Серед таких варіантів - мораторій на удари по енергетичних об'єктах або обмеження бойових дій у Чорному морі. Ці питання українська делегація планує підняти саме в тристоронньому форматі за участі представників США.

Пєсков і Ушаков знижують планку очікувань

Першим тон задав речник Кремля Дмитро Пєсков. 20 жовтня він заявив, що продовження тристоронніх контактів жодним чином не обмежує військові операції, а російська армія й надалі вестиме бойові дії проти України.

Ще скептичнішим 25 жовтня був помічник Путіна Юрій Ушаков. На його думку, переговори "не вирішать багато чого" і стануть радше "пробним запуском", - припустив кремлівський посадовець.

Чому РФ погодилася на переговори - думка політолога

Політолог Петро Олещук у колонці для Главреда сказав, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни. Кремль намагається створити для президента США Дональда Трампа видимість дипломатичного прогресу, водночас продовжуючи бойові дії.

За словами експерта, пропозиція Москви відновити переговори в першій половині листопада не свідчить про готовність змінювати підхід до завершення війни. На його думку, російський диктатор Володимир Путін використовує зустрічі, щоб продемонструвати американському лідеру нібито результати дипломатичних зусиль.

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч", - зазначив Олещук.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія не збирається припиняти удари по Україні через відновлення тристоронніх переговорів. Рішення повернутися до діалогу не передбачає жодних обмежень у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що Кремль планує використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб вибити із Заходу поступки щодо розширення НАТО та послабити оборонний потенціал Альянсу.

Напередодні Зеленський заявив, що згода лідера РФ Володимира Путіна відновити мирні переговори з Україною ще не гарантує, що зустріч відбудеться. Важливо оцінювати її результати вже після проведення, а не робити висновки заздалегідь.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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