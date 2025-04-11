Британія може відправити своїх військових в Україну на п'ять років - The Telegraph

Розвідки низки західних країн вважають, що Путін може бути готовий до нової атаки якраз через п'ять років.

https://glavred.net/war/britaniya-mozhet-otpravit-svoih-voennyh-v-ukrainu-na-pyat-let-the-telegraph-10655030.html Посилання скопійоване

Британські військові допоможуть відновити ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот Youtube, army.mod.uk

Ви дізнаєтеся:

У чому буде головна місія британських військових в Україні

Коли контингент вийде з країни

Велика Британія розглядає можливість розміщення військ Сполученого Королівства в Україні терміном на п'ять років. Це один із варіантів, які обговорюють західні союзники.

Як пише The Telegraph, головною метою розгортання військ був би негайний початок допомоги в навчанні та відновленні ЗСУ, щоб запобігти новій військовій агресії з боку РФ.

відео дня

Згідно з планом "одного з низки варіантів на столі", очолювані Європою військові сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості, і дати українській стороні "такий необхідний перепочинок".

Видання пише, що миротворці під керівництвом Франції та Британії також можуть допомогти захистити небо і моря України.

Під час дискусій між Британією та Францією було порушено питання поетапного виходу контингенту. Останні війська можуть вийти приблизно через п'ять років.

Також зазначається, що можливість того, що російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати західні сили в Україні на тлі актуального становища власної армії та її можливостей, французькі військові аналітики вважають "дуже малоймовірною".

Варто зазначити, що очільники британської, данської та німецької розвідок вважають, що Путін може бути готовим до нової атаки вже через 5 років.

​Чисельність армій країн Європи / Інфографіка: Главред ​

Введення миротворців в Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

Уже 6 країн готові розгорнути свої миротворчі війська в Україні. Серед них Франція, Велика Британія та країни Балтії. Про це повідомляє AFP та власні джерела. Водночас міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс та шведський міністр Пал Йонсон мають низку уточнюючих запитань щодо цього.

Канада поки що не знає, чи братиме участь у потенційному розгортанні міжнародного миротворчого контингенту в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред