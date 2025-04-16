РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState

Ворог намагатиметься розвивати успіх на будь-якій ділянці фронту, якщо матиме таку можливість.

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Ворог намагається перекрити логістичні шляхи / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ISW

Коротко:

Активність ворога і на Курщині, і на Сумщині постійна

Складною залишається ситуація в Сумській області

Ворог намагається перекрити логістичні шляхи

Російські війська майже повністю вибили українських військових із Курської області. Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

"Активність ворога і на Курщині, і на Сумщині постійна. Вона присутня. Якщо говорити про Курщину, то можна навіть на карті побачити, що вони практично повністю витіснили нас з її території. Там залишилися невеликий шматочок у районі КПП "Суджа", на південний схід від населеного пункту Басівка і район Гуєво, зокрема ліси, посадки, трохи населеного пункту. Але ворог практично зайняв цей населений пункт, вони там здійснюють активні штурмові дії. Ситуація там досить складна", - розповів він. відео дня

Крім того, складною залишається ситуація в Сумській області. Росіяни здійснюють штурмові дії по посадках і полях через населені пункти Журавка, Новеньке, Басівка. В останньому ворог намагається закріпитися та накопичити ресурси для подальшого просування.

"Вони вже продемонстрували свій вектор наступальних дій далі - це населений пункт Локня. Вони вже там "світилися", намагалися групою осіб на кількох квадроциклах, здається, до 8-ми піхотинців, залетіти на північні околиці села. Вони там засіли в будинках, але бійці суміжних бригад Сил оборони України, зокрема, спецпризначенці ССО зачистили від противника цей населений пункт. Але ми знаємо, що це не останні спроби, вони будуть повторюватися. Тому попередньо вони накопичуються для цих маневрів", - додав Погорілий.

За його словами, ворог намагатиметься розвивати успіх на будь-якій ділянці фронту, якщо матиме таку можливість, і Сумщина - не виняток. Насамперед ворог намагається перекрити логістичні шляхи - зараз вони під вогневим контролем противника.

"Звичайно, вони намагатимуться розширити зону контролю на території Сумщини. Ця "сіра" зона перебуває в активній фазі бойових дій. Тобто, ворог постійно перекидає туди свої сили, намагається закріпитися, накопичитися і, найімовірніше, вони намагатимуться так само утворювати якусь буферну зону, намагатимуться взяти під контроль. Це, як мінімум, дестабілізація ситуації, відтягування наших сил. Але не виключено, що якщо вони матимуть можливість, то вони рухатимуться ще глибше. Тому туди перекидаються додаткові підрозділи Сил оборони, щоб стабілізувати і не дати їм якраз розвивати цей успіх", - констатував він.

Ситуація на Курському напрямку - новини за темою

Як писав Главред, українська бойова авіація завдала прицільного удару по промисловому об'єкту в селищі Теткіно Курської області. Відомо, що метою удару став місцевий цукровий завод, де, за даними джерел, розміщувалися підрозділи російських військ і безпілотні літальні апарати, які ворог використовував у бойових діях проти ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області (РФ) триває, жодного оточення українських сил немає. Українці стримують 64 тисячі російських солдатів у цьому регіоні.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що армія РФ продовжує проводити бойові дії в Курській області, зокрема ворог просунувся до західного і південного села Гуєво.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає змогу слідкувати за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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