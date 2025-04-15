Візит Трампа в Україну: у Білому домі відповіли на запрошення Зеленського

Раніше Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну.

https://glavred.net/world/vizit-trampa-v-ukrainu-v-belom-dome-otvetili-na-priglashenie-zelenskogo-10656341.html Посилання скопійоване

Трамп поки не планує візит в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що сказали в Білому домі:

Оточення президента США не знає, чи погодиться він відвідати Україну

Трамп бачив запрошення Зеленського

Президент США Дональд Трамп поки що не планує відвідувати Україну на запрошення українського президента Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу 15 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

відео дня

За її словами, оточення президента США не знає, чи погодиться він у майбутньому відвідати Україну на запрошення Зеленського.

"Я не знаю, насправді я не говорила з президентом про це", - зазначила Лівітт у відповідь на запитання, чи бачив глава Білого дому звернення Володимира Зеленського із запрошенням відвідати Україну, і чи була якась реакція з боку Трампа.

Водночас, вона висловила впевненість, що президент США бачив це запрошення.

"Я можу запитати його, що він думає. І, звісно, у мене немає (для оголошення - ред.) жодних планів щодо потенційної поїздки в Україну", - зазначила Лівітт.

Запрошення Трмпа в Україну - що відомо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план. Про це глава держави сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському каналі CBS. За словами Зеленського, перебуваючи в Україні, Трамп міг би "зрозуміти, що тут відбувається".

Як писав Главред, у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що зараз на карту поставлено безпеку всього світу, є ризик світової війни. За його словами, повномасштабна війна з Росією може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не виступить рішуче проти подальшого військового просування РФ.

Російський диктатор Володимир Путін намагається різними способами затягнути переговори зі США щодо війни в Україні. Путін вважає, що американський лідер Дональд Трамп "зацікавлений у легкій перемозі, а не в складному компромісі". Про це йдеться в аналітичній статті CNN.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред