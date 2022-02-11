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Україна в ЄС та НАТО і потужна роль Європи в світі: Кулеба оголосив про нову стратегію безпеки

11 лютого 2022, 08:12

Європа повинна відкинути страхи і нерішучість та зміцнити свої відносини з Україною, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна може вивести Європу на новий рівень впливу у глобальній політиці - Кулеба / УНІАН

Київ пропонує Європі нову стратегію безпеки, яка може складатися з трьох елементів. Перший - зміцнення Євросоюзу, Північноатлантичного альянсу і створення малих альянсів, включаючи співпрацю України з Литвою, Туреччиною і Польщею. Другий має передбачати санкції проти Росії як механізм стримування агресії Москви. Третій аспект повинен мати на увазі інтеграцію України в НАТО і ЄС. Подібний крок може вивести Європу на новий рівень впливу на світовій арені. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства, під час свого виступу у Французькому інституті міжнародних відносин в рамках дискусії Україна-Франція він розповів про те, що Київ пропонує свої версію стратегію європейської безпеки, яка включає три рівні.

Посилення ЄС з НАТО і стратегія "мережі малих альянсів"

Перший - посилення великих блоків і організацій, таких як Євросоюз та Північноатлантичний альянс, і утворення "мережі додаткових малих альянсів". Йдеться про співпрацю України, Литви та Польщі в рамках Люблінського трикутника, Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови, формату відносин України та Турції, а також інші союзи.

"Розвиток європейської мережі малих альянсів сприятиме гнучкості всієї архітектури безпеки, а не її дробленню. Децентралізація дозволить зберегти стійкість в період антагонізму в міжнародних відносинах. Потім ця мережа зв'язків інтегрується до нового порядку безпеки, який буде міцніше і стійкіше нинішнього", - вважає Кулеба.

Санкції проти Росії

Другий рівень, на думку Кулеби, повинен включати пакет санкційних обмежень проти Росії. Санкції повинні бути "стримуючим фактором проти будь-яких спроб покуситися на європейську архітектуру безпеки" навіть після того, як ситуація з Україною зміниться.

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Україна в ЄС та НАТО

Третій елемент - "готовність до нових і великих амбіцій", серед яких вступ України до Євросоюзу та НАТО.

Як вважає глава МЗС, європейська та євроатлантична інтеграція України може вивести Європу на новий рівень. Однак для цього європейській спільноті слід переглянути свої відносини з Києвом. Їх потрібно розглядати безпосередньо, а не крізь призму відносин з РФ.читайте такожВимоги Росії - заряджений револьвер на столі: Кулеба різко розніс ультиматуми Кремля щодо НАТО

"Україна і є саме той потенціал Європи, який здатен вивести її на новий рівень впливу на глобальній арені. Для цього треба відкинути страхи, уявну втому від розширення і нерішучість, подивитися своїми очима на майбутнє. Потрібно поглянути на Україну через призму ваших відносин з Україною, а не через призму відносин з Росією", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Відповідь США та НАТО на ультиматуми Росії щодо України

У січні відбулися консультації з безпеки, в яких брали участь США, НАТО та РФ. Дискусії проходили на тлі підвищеної концентрації російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в загрозах Альянсу своїм кордонам.

Росія висунула Заходу низку вимог, серед яких нерозширення НАТО на схід, відмова від включення до блоку нових організацій, у тому числі і України, і відведення військової інфраструктури з Європи на позиції 1997 року.

Представниця Штатів на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що Вашингтон не піде на вимоги Москви щодо України в НАТО і нерозширення блоку безпеки на схід.

Російський представник, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається атакувати Україну, але вимагає гарантій, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не зможуть вступити до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув вимоги Росії і заявив, що Україна, Грузія та Молдова мають право вступити до Альянсу, а російська держава повинна вивести свої війська з їхніх територій.

При цьому Столтенберг попередив Росію про те, що якщо Москва піде на нову військову операцію проти України, військово-політичний блок Заходу посилить свою присутність у Східній Європі.

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